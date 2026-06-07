$50 millones para remodelar el Club Círculo Policial de Centenario: qué obras se hicieron

El Club Círculo Policial de Centenario culminó la construcción de nuevos módulos sanitarios, una obra que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución y brindar mayores comodidades a quienes utilizan sus instalaciones para actividades deportivas, recreativas y sociales.

Los trabajos demandaron una inversión provincial de $49.550.000, otorgada a través del programa Clubes Sociales, una iniciativa impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa para acompañar el crecimiento de las instituciones deportivas y comunitarias de todo el territorio neuquino.

La obra incluyó la construcción de baños y duchas destinados a fortalecer la infraestructura del club, que cumple un importante rol como espacio de encuentro, integración y contención para vecinos, deportistas y organizaciones de Centenario.

Al referirse al acompañamiento provincial, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, expresó: “Detrás de cada obra hay dirigentes que trabajan con mucho esfuerzo y una comunidad que encuentra en los clubes y en instituciones deportivas, como en este caso, un espacio de encuentro, contención y crecimiento. Por eso seguimos acompañando a las instituciones a través del programa Clubes Sociales, porque invertir en los clubes es invertir en el desarrollo de nuestras localidades”.

Además de su actividad deportiva, el Club Círculo Policial sostiene un vínculo comunitario mediante distintas acciones sociales y educativas. Durante 2025 alojó a delegaciones de deportistas y estudiantes de diferentes localidades de la Provincia, a partir de un trabajo articulado con la Secretaría de Deportes.

También puso sus espacios a disposición de establecimientos educativos locales para actos de cierre de ciclo lectivo, jornadas recreativas y propuestas al aire libre, además de acompañar iniciativas impulsadas por organizaciones barriales.

A través del programa Clubes Sociales, el Gobierno de Neuquén lleva adelante una inversión superior a los $6.000 millones destinada a mejorar la infraestructura deportiva. Hasta el momento, más de 100 entidades accedieron a este beneficio, fortaleciendo espacios donde se promueve el deporte, la participación y el desarrollo comunitario.



