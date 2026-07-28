El problema crece, pero la circulación sigue bajo control

La provincia de Neuquén volvió a enfrentar este martes una de las semanas más complejas del invierno. Mientras un nuevo sistema de lluvias, nieve y bajas temperaturas avanza sobre la cordillera, alrededor de 520 camiones permanecen detenidos entre Cutral Co, Zapala y Las Lajas a la espera de cruzar hacia Chile por el paso internacional Pino Hachado.

El escenario se agravó por el cierre del paso Cristo Redentor, en Mendoza. Ante esa situación, cientos de transportistas comenzaron a utilizar el corredor neuquino como alternativa, una infraestructura que tiene una capacidad muy inferior para absorber semejante volumen de tránsito pesado.

Lejos de improvisar, el Gobierno provincial mantiene un operativo permanente junto a la Policía, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los municipios involucrados para evitar que la acumulación de vehículos genere mayores complicaciones.

Las Lajas concentra el principal operativo para ordenar el tránsito pesado. Foto: Archivo

Las Lajas se convirtió en la primera barrera para ordenar el tránsito

Las Lajas volvió a transformarse en el principal punto de regulación del transporte internacional. Allí permanecen unos 200 camiones estacionados de manera controlada, mientras otros 200 esperan en Zapala y alrededor de 120 hacen lo propio en Cutral Co.

El esquema evita que todos los vehículos avancen al mismo tiempo hacia el complejo fronterizo, una situación que podría provocar congestionamientos sobre la Ruta Nacional 242 y en los accesos a Pino Hachado.

La salida se realiza de forma escalonada. Primero avanzan las unidades ubicadas más cerca de la frontera y, a medida que el paso recupera capacidad operativa, se habilita el movimiento desde las restantes localidades.

Provincia y municipios coordinan la salida escalonada de los transportes. Foto: Archivo

El cierre de Cristo Redentor cambió por completo el panorama

La situación actual no responde únicamente a las condiciones meteorológicas en Neuquén. Gran parte del tránsito pesado que habitualmente utiliza el corredor mendocino fue derivado hacia Pino Hachado luego de que las intensas nevadas obligaran al cierre de Cristo Redentor.

El cambio modificó por completo el movimiento habitual en las rutas neuquinas. Mientras el paso mendocino puede recibir miles de vehículos por día cuando opera con normalidad, Pino Hachado trabaja con un volumen mucho menor, por lo que la fila de camiones tarda varios días en reducirse.

Aun cuando durante una jornada logran cruzar más de un centenar de unidades, siguen llegando nuevos transportistas desde distintos puntos del país, lo que mantiene la presión sobre el corredor.

El pronóstico de nieve mantiene en alerta el corredor internacional. Foto: Gentileza

Controles, asistencia y monitoreo permanente

Frente a este escenario, la Provincia reforzó los controles de tránsito y la presencia de equipos de emergencia sobre las rutas más transitadas.

Además de ordenar la circulación, continúan los operativos sanitarios y de asistencia para los camioneros que permanecen durante horas o incluso días esperando la habilitación para seguir viaje.

En paralelo, los municipios colaboran con tareas de logística y coordinación para minimizar el impacto que provoca la presencia masiva de transporte pesado en cada localidad.

Las nevadas y el hielo mantienen en alerta el corredor hacia Chile. Foto: Archivo

El pronóstico obliga a seguir de cerca la evolución del operativo

Las previsiones meteorológicas mantienen en alerta a los organismos provinciales. Entre este miércoles y el viernes se esperan nuevas nevadas y lluvias sobre la cordillera, condiciones que podrían generar restricciones temporarias en Pino Hachado.

Por ese motivo, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular, especialmente sobre las rutas nacionales 22, 237 y 40, donde se registran bancos de niebla, sectores con barro y formación de hielo.

Mientras el paso internacional continúe condicionado por el clima y siga cerrado Cristo Redentor, el operativo continuará activo para administrar el flujo de camiones, preservar la seguridad vial y evitar que la acumulación de vehículos se extienda hacia otros puntos de la provincia.

El fallecimiento del transportista mendocino sigue bajo investigación. Foto: Gentileza

La muerte de un camionero volvió a poner el foco sobre el corredor internacional

La situación que atraviesa el tránsito pesado en el oeste neuquino volvió a quedar bajo la mirada pública tras el fallecimiento de un camionero mendocino, el domingo pasado sobre la Ruta Nacional 242, a pocos metros del paso Pino hachado.

El conductor viajaba rumbo al paso internacional Pino Hachado cuando se produjo el hecho, que es investigado por la Justicia para establecer con precisión cómo ocurrió. Su muerte se produjo en medio de una semana en la que el corredor registra un movimiento inusual de transporte internacional.

A partir de ese episodio, los operativos de control y ordenamiento continuaron con un fuerte despliegue sobre la zona. La Provincia, junto con la Policía, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Vialidad y los municipios involucrados, mantiene el monitoreo permanente del tránsito y coordina el desplazamiento escalonado de los camiones para preservar la seguridad vial y evitar mayores complicaciones mientras persista la elevada demanda sobre el paso Pino Hachado.