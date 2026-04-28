A días de la primera Expovocacional del año, 860 estudiantes de la región del Alto Neuquén ya aseguraron su lugar en los espacios de orientación vocacional. La feria educativa se realizará los días 5 y 6 de mayo en Chos Malal.

La exposición líder en toda la Patagonia en lo que refiere a carreras y oficios inaugura en el norte de la Provincia el calendario de este año, con presencia confirmada en Zapala y Neuquén durante el segundo semestre. La iniciativa es organizada por el Gobierno a través de ECyDENSE, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Según se informó, se inscribieron estudiantes de Las Ovejas, Tricao Malal, Taquimilán, Manzano Amargo, El Huecú, Andacollo, El Cholar, Barracas y Chos Malal.

En las charlas se exploran herramientas vinculadas al autoconocimiento, los proyectos de vida y la autodetección de intereses y habilidades. Para las personas interesadas, los espacios se reservan a través del correo electrónico charlasexpovocacional@gmail.com.

Las actividades están orientadas centralmente a jóvenes que transitan los últimos años del secundario. Las charlas son los únicos espacios para los que se reserva lugar previamente, teniendo en cuenta que el auditorio funciona en continuado y con cupos asignados durante ambos días del evento, en los que además habrá stands informativos e interactivos.

El vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, remarcó que “la intención de la Expo es ser un punto de apoyo para una etapa de transición. Es facilitar herramientas que ayuden a reducir la incertidumbre, diseñar un proyecto de vida y tomar decisiones con la mayor información posible”.

El objetivo de esta política pública es simplificar el acceso a las opciones educativas terciarias y universitarias a estudiantes de todas las regiones de la Provincia, para contribuir a la descentralización y equidad en el acceso a la educación.

Propuestas

Además de los espacios de las charlas, en la edición en Chos Malal los estudiantes tomarán contacto directo con la propuesta académica de 28 instituciones educativas públicas y privadas, accediendo a una multiplicidad de alternativas de estudio superior: cursos y carreras técnicas, de grado y posgrado.

El Ministerio de Educación participa activamente y el Consejo Provincial de Educación tendrá un lugar destacado para la exposición de su amplia oferta académica. Además, habrá un espacio específico para el exitoso programa de Becas Gregorio Álvarez, diseñado para acompañar a estudiantes y garantizar la continuidad de sus estudios.

Otro de los puntos fuertes de la propuesta es una zona de entretenimientos que mantiene su impronta y genera el clima ideal para el encuentro entre pares a través de desafíos, concursos, dinámicas grupales, juegos y tecnología.



