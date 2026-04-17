La localidad de Moquehue dio un paso importante en materia de infraestructura con el inicio de la obra del Salón de Actividades Físicas (SAF), un espacio pensado para que vecinos y vecinas puedan realizar actividades deportivas, recreativas y sociales sin depender del clima.

El proyecto, largamente esperado por la comunidad, permitirá contar con un ámbito cubierto que será utilizado tanto para prácticas deportivas como para encuentros comunitarios y actividades escolares. Su puesta en marcha cobra especial relevancia en una zona donde el invierno suele limitar el uso de espacios al aire libre.

La iniciativa tomó impulso tras gestiones realizadas ante el gobernador Rolando Figueroa, quien incorporó la obra dentro del plan provincial de infraestructura destinado a fortalecer el desarrollo de distintas localidades.

Desde el municipio destacaron que el SAF no solo mejorará las condiciones para la práctica deportiva, sino que también impactará en la calidad de vida de las familias, generando nuevas oportunidades de integración y participación comunitaria. Además, remarcaron que el inicio de los trabajos refleja el cumplimiento de compromisos asumidos y marca un avance concreto en el crecimiento de Moquehue, consolidando espacios que promueven el bienestar y el desarrollo social durante todo el año.