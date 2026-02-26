La empresa Desarrollos del Comahue inició con los primeros trabajos en la construcción de la Sala de Actividades Físicas (SAF) del barrio Melipal de Neuquén Capital. Martín Cifuentes, presidente de la comisión vecinal, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "es una obra muy anhelada, muy esperada por muchas generaciones".

Cifuentes lo definió como un "centro deportivo de alta calidad, como el que hicieron en Confluencia, San Lorenzo y Parque Industrial. Se trata de un espacio de 1.015 m² destinados al deporte gratuito y comunitario". El vecinalista remarcó que en el barrio no disponen de ningún espacio cerrado, aunque las cuatro canchas de césped sintético se utilizan por gran cantidad de vecinos.

Otro punto por el que mostraron un gran entusiasmo está relacionado con las posibilidades que brinda para la cultura. "Es muy necesario tener un SAF, va a unir muchísimo al barrio, por ejemplo para hacer una peña para los adultos mayores. Va a estar muy lindo, solo pensarlo me emociona", explicó Cifuentes.

El presidente de la comisión vecinal resaltó que este nuevo espacio "también va a reforzar muchísimo el básquet, porque en Melipal teníamos una cancha que no estaba en buenas condiciones. Esto va a generar mucho deporte en distintas disciplinas, estamos todos muy ansiosos".

Las obras que se planifican para el barrio

Martín Cifuentes comentó que una de las obras pendientes y que necesita Melipal es un colegio secundario. "En 2019 hicimos un pedido y cuando asumí nuevamente reiteramos la solicitud de un CPEM. En Melipal tenemos tres instituciones primarias y un jardín, pero falta el secundario. La idea es que el joven termine el secundario acá y pueda ingresar al polo tecnológico que está arriba del barrio", resaltó.

"En invierno muchos chicos de Melipal son asaltados cuando van a otros barrios, porque el sol sale más tarde. Hemos visto robos a jóvenes del barrio que deben trasladarse. Eso también genera conflictos entre distintas zonas. En cambio, si todos estudiaran en el mismo barrio, ya se conocen desde el jardín y la primaria, y continuarían en el CPEN del barrio. Ese es nuestro anhelo", concluyó.

La entrevista completa: