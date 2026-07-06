Este lunes se dio inicio a la temporada de invierno 2026 en el Cerro Catedral, el centro de esquí más importante de Sudamérica. La apertura incluyó la habilitación del sector de Aprendizaje. Luego de varios días de preparación en la montaña y del funcionamiento de los cañones de fabricación de nieve, las bajas temperaturas permitieron avanzar con las tareas de acondicionamiento para recibir a los primeros esquiadores

Representantes de la empresa concesionaria destacaron el impacto económico y turístico que genera la temporada invernal en la región. La apertura del Cerro Catedral marca el comienzo de una etapa clave para la economía de Bariloche y la región cordillerana. A medida que las condiciones de nieve continúen evolucionando favorablemente, se irán sumando nuevas áreas esquiables, aseguraron. Se espera una alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, atraídos por la calidad de las pistas y la infraestructura del complejo.

Los operadores turísticos remarcaron que la temporada 2026 se proyecta con una amplia oferta de servicios, lo que permitirá potenciar la actividad en hoteles, restaurantes y comercios locales.

Previo a la inauguración, se realizaron inspecciones técnicas en los medios de elevación y en las áreas de uso público. La habilitación oficial se concretó tras constatar que las condiciones eran aptas para el inicio de la temporada. Las autoridades recordaron que se mantendrán controles permanentes durante todo el invierno para garantizar la seguridad de los visitantes.

Venta de pases 2026

Ya se encuentran disponibles los pases para disfrutar de la próxima temporada en el centro de esquí más importante del hemisferio sur, con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y una operación pensada para ofrecer más comodidad, agilidad y servicios en cada etapa de la experiencia.

La compra anticipada permite organizar el viaje con tiempo y llegar directo a la montaña. Como parte del lanzamiento, el pase diario esquiador tendrá un valor promocional desde $160.000 abonando exclusivamente en efectivo.

Los pases podrán adquirirse y retirarse en los siguientes puntos habilitados:

• Boletería Base del Cerro Catedral

• Reconquista 602, Buenos Aires

• Aeropuerto Internacional de Bariloche

Además, quienes compren online recibirán un código QR que agiliza el proceso de retiro y reduce los tiempos de espera al llegar al destino.