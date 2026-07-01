Los ladridos no se escuchaban. Lo que rompía el ruido habitual del centro de Bariloche era la alarma de una camioneta que sonaba una y otra vez. Cada pitido tenía la misma explicación: adentro, un perro recorría desesperado el habitáculo buscando una salida que no existía.

La escena ocurrió este miércoles en la esquina de Tiscornia y Gallardo. Según el portal local El Cordillerano, el animal llevaba más de media hora encerrado, sin agua y con todas las ventanillas completamente cerradas. A medida que pasaban los minutos, más personas se detenían a mirar. Algunos intentaban descubrir quién era el dueño del vehículo. Otros simplemente observaban con impotencia cómo el perro caminaba de un lado a otro, cada vez más inquieto.

Cada movimiento hacía vibrar la camioneta y activaba nuevamente la alarma. El sonido se convirtió en una especie de pedido de ayuda que llamó la atención de comerciantes, vecinos y peatones. Nadie entendía cuánto tiempo más iba a seguir encerrado ni dónde estaba su propietario.

La preocupación no era exagerada. Especialistas en bienestar animal advierten que un vehículo cerrado puede transformarse rápidamente en una trampa para cualquier mascota. La temperatura del habitáculo aumenta con rapidez, incluso cuando el clima exterior no parece extremo, y la falta de ventilación puede desencadenar un cuadro de estrés severo, deshidratación y un golpe de calor potencialmente fatal.

Veterinarios recuerdan que un perro sometido a estas condiciones puede comenzar a jadear de forma intensa, perder estabilidad, desorientarse e incluso sufrir fallas orgánicas si no recibe asistencia a tiempo. Por eso, ante situaciones similares, recomiendan intentar localizar de inmediato al propietario y, si no aparece, dar aviso a la Policía o a las autoridades competentes para que intervengan.

En Bariloche, la alarma no fue la del vehículo. La verdadera alarma fue la que encendió la imagen de un animal atrapado, sin agua y sin posibilidad de escapar, en pleno centro de la ciudad.