Falta una semana y dos días para el comienzo de la Semana Santa, una nueva fecha donde la comunidad católica y los simpatizantes de la misma conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, siendo uno de los períodos más importantes para el cristianismo.

El domingo de ramos se celebra la entrada a Jerusalén, el jueves Santo es la última cena, el viernes la crucifixión y el domingo de Pascuas la resurrección. Este día es en el que, tradicionalmente como costumbre popular, se regalan y comen huevos de pascua.

La tradición de comer huevos de chocolate en Pascua se asocia a la resurrección y nueva vida, marcando el final de la Cuaresma, donde antiguamente estaba prohibido consumir productos de origen animal, por lo cual el huevo pero de chocolate reemplazaba esto.

Aunque se consideran muchas explicaciones del origen de la tradición, lo cierto es que cada año los supermercados y comercios llenan sus vidrieras con estas golosinas de chocolate, reforzando un momento de importantes ventas del año.

Como cada época en la cual se acerca la fecha, surge la pregunta de cuánto van a salir los huevos de pascua. Para este año, a días de la festividad, ya se pueden conseguir ofertas, descuentos y propuestas en los distintos comercios.

El rango de precios en los supermercados

En Neuquén hay propuestas en hipermercados como La Anónima, Carrefour, Coto, La Cooperativa Obrera y Chango Más.

En los establecimientos los tradicionales huevos, de menor tamaño, arrancan desde los $7 mil. Si se busca algo de marca específica y un poco más grande, a partir de 100 grs, se consiguen entre $10 mil a $23 mil.

En el caso de los más conocidos, como el Huevo Kinder, el de Ferrero Rocher o el de Milka de tamaños más grandes, desde 200 gr, hay desde $20 mil hasta $28 mil, en el caso del Rocher de 225 gr. El kinder de 150gr este año está a $23 mil. El de Rocher de 365 gr tiene un valor de $42 mil.

Cabe destacar que la mayoría de los supermercados tienen descuentos o promociones si se llevan más de uno.

Propuestas más artesanales

Como opciones más económicas también hay huevos individuales o conejos de chocolate más pequeños, que tienen un valor entre $1000 a $10 mil, también se consiguen huevos de 70gr a ese último valor.

En caso de que se busque algo más artesanal o casero, realizado en chocolaterías o panaderías, los huevos grandes rondan los $22 mil a $27 mil, si se busca alguno relleno con crema o dulce de leche, hay desde $20 mil en emprendimientos neuquinos.