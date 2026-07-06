La Universidad Nacional del Comahue proyecta aplicar un régimen especial para aquellos estudiantes que han abandonado sus estudios a medio camino, ya sea por trabajo o por motivos personales. Frente a los altos números de deserción y la preocupación porque los alumnos se reciban, la UNCo piensa en cómo incentivar a los alumnos a finalizar sus carreras.

Actualmente se encuentran diseñando una estrategia institucional sin precedentes, se trata de un plan de rescate pensado para alumnos avanzados que hayan priorizado sus empleos, dejando de lado su concurrencia a las aulas.

El secretario académico de la UNCo, Marcelo Loaiza, explicó que la propuesta busca dar una respuesta concreta a quienes alcanzaron el 75% o el 80% de sus planes de estudio y quedaron estancados, muchas veces, debido a la dificultad de conciliar los horarios laborales con las exigencias de las tesis o los trabajos finales.

Estudiar a distancia y egresarse con flexibilidad

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto será el uso intensivo de las tecnologías digitales. Debido a que la UNCo posee una compleja estructura territorial con 17 sedes repartidas entre las provincias de Río Negro y Neuquén, la presencialidad obligatoria representa una barrera infranqueable para quienes ya están trabajando, muchas veces en localidades alejadas de su facultad de origen

Por este motivo, el nuevo esquema se estructurará mayoritariamente bajo la modalidad de educación a distancia.

El plan prevé que cada unidad académica realice un seguimiento personalizado para identificar a estos estudiantes, conocer su situación actual y ofrecerles un trayecto de egreso flexible que se adapte a sus tiempos reales.

La innovación de obtener un título por la experiencia

Entre las alternativas más innovadoras que evalúan las autoridades de la UNCo, se destaca la posibilidad de certificar trayectos profesionales. Mediante este mecanismo, la universidad otorgará una certificación oficial que reconozca los saberes y la experiencia que el alumno adquirió durante años en el campo laboral, un paso clave para para emitir un título de grado directo, sin la totalidad de las materias.

Por otra parte, para facilitar la demora que significan las tesinas, se buscará replicar formatos flexibles que ya se han probado con éxito en experiencias previas de la institución, como el programa En Carrera de Comunicación Social.

Desde la conducción universitaria enfatizan que el objetivo no es flexibilizar los niveles de exigencia, sino actualizar las herramientas institucionales.