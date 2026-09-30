Neuquén y Cipolletti acordaron unificar la recepción de trámites vinculados con los Juzgados de Faltas de ambas ciudades. La medida permitirá que los vecinos puedan presentar documentación y realizar descargos desde su localidad, incluso cuando la infracción haya sido cometida en la otra jurisdicción.

El convenio fue firmado en la sede del Juzgado de Faltas N° 2 de Neuquén y establece una ventanilla única de recepción de documentación, además de mecanismos de colaboración para las notificaciones de resoluciones y sentencias. La fecha exacta de la firma no fue precisada en la información oficial suministrada.

El acuerdo involucra a los municipios de Neuquén y Cipolletti y tendrá una vigencia de dos años. La colaboración administrativa será gratuita y respetará la autonomía jurídica y administrativa de cada Juzgado de Faltas.

Qué cambia para quienes reciben una multa

Hasta ahora, una persona que cometía una infracción en la ciudad vecina podía necesitar trasladarse para realizar trámites vinculados con el expediente.

Con el nuevo mecanismo, quienes reciban una sanción en Neuquén o Cipolletti podrán acercarse al Juzgado de Faltas de su localidad para recibir asesoramiento y presentar documentación, aunque la causa sea tramitada por el tribunal de la otra ciudad.

La documentación será remitida internamente al organismo que lleva el expediente. Además, los descargos podrán realizarse mediante correo electrónico, según el procedimiento establecido para cada caso.

La medida apunta especialmente a reducir los inconvenientes que genera la movilidad cotidiana entre ambas ciudades, donde existe un flujo permanente de trabajadores, estudiantes y vecinos.

La ventanilla única busca eliminar las barreras geográficas

El punto central del convenio es la creación de un sistema de recepción compartida de documentación.

Esto significa que el ciudadano no tendrá que trasladarse necesariamente hasta la jurisdicción donde se originó la infracción para iniciar o continuar el trámite.

La jueza del Juzgado de Faltas N° 2 de Neuquén, Romina Doglioli, destacó que el objetivo es facilitar el acceso de los vecinos a los procedimientos.

“Lo importante es la agilidad y la eficiencia que va a traer a los vecinos para que se puedan acercar a hacer los trámites”, afirmó Doglioli.

El sistema mantiene la competencia de cada tribunal: Neuquén seguirá resolviendo sus expedientes y Cipolletti los propios. La diferencia estará en la posibilidad de gestionar parte del intercambio documental desde la ciudad donde reside el ciudadano.

También habrá colaboración para las notificaciones

El convenio no se limita a la recepción de descargos.

Uno de los problemas que busca resolver es la dificultad para notificar resoluciones y sentencias cuando una persona vive en otra jurisdicción o cambia de domicilio.

A partir del acuerdo, los notificadores de ambos municipios podrán colaborar para ubicar a las personas sancionadas y concretar las comunicaciones correspondientes.

De esta manera, un expediente iniciado en una ciudad podrá contar con la colaboración administrativa de la otra para localizar al destinatario de una notificación.

El objetivo es evitar que las actuaciones queden inconclusas por dificultades para establecer contacto con las personas involucradas.

Un acuerdo entre dos ciudades que funcionan como una misma área metropolitana

La decisión adquiere relevancia por la relación cotidiana entre Neuquén y Cipolletti, dos ciudades conectadas por los puentes carreteros y por un intenso movimiento diario de personas.

Los problemas de circulación entre ambas jurisdicciones no son nuevos. En días hábiles, el corredor concentra un volumen elevado de vehículos y cualquier inconveniente puede generar demoras significativas.

Ese contexto también se refleja en la actividad de los Juzgados de Faltas. En Neuquén, por ejemplo, el sistema de fotomultas registró más de 5.200 infracciones durante los primeros siete meses de 2026, según información publicada por este medio.

En Cipolletti, las infracciones de tránsito también involucran con frecuencia a conductores provenientes de Neuquén. En 2024, autoridades municipales habían informado que el 60% de las infracciones detectadas por determinadas cámaras correspondían a neuquinos, un antecedente que permite dimensionar la interacción permanente entre ambas jurisdicciones.

Capacitación e intercambio entre los equipos

El convenio también contempla capacitaciones conjuntas e intercambio de buenas prácticas entre los equipos municipales.

La intención es que la cooperación no quede limitada al traslado de documentación, sino que permita mejorar progresivamente los procedimientos administrativos y fortalecer el vínculo entre las dos dependencias.

La jueza del Juzgado de Faltas N° 1, Natalia Dos Santos Almeida, señaló que la integración institucional tendrá impacto en ambas jurisdicciones.

“Hoy nos convoca la suscripción de un convenio que va a repercutir favorablemente en ambas jurisdicciones”, sostuvo.

Por su parte, la jueza de Cipolletti Fernanda Siracusa destacó la coordinación entre los organismos y el trabajo de los equipos que deberán poner en funcionamiento el nuevo esquema.

“Es un día muy importante por el hecho de poder coordinar acciones y agilizar los procesos”, afirmó.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años

El convenio establece un período de vigencia de dos años y dispone que la colaboración y asistencia administrativa entre ambos municipios será gratuita.

Durante ese período, las autoridades podrán evaluar el funcionamiento del sistema, detectar dificultades y avanzar en nuevas herramientas de cooperación.

La iniciativa también deja abierta la posibilidad de ampliar el esquema a otras localidades del Alto Valle.

Un modelo que podría extenderse a otras ciudades

Las autoridades involucradas plantearon que el convenio puede convertirse en el punto de partida de una red de cooperación entre distintos Juzgados de Faltas de la región.

La idea es que, con el tiempo, otros municipios puedan incorporarse a mecanismos similares para facilitar trámites cuando los ciudadanos cometen infracciones fuera de su lugar de residencia.

Doglioli definió el acuerdo como un primer paso hacia una integración de mayor alcance.

“Creemos que es la punta de lanza, Neuquén no solo es el faro, sino que somos todos, todo el Alto Valle”, expresó.

Por ahora, el acuerdo se concentra en Neuquén y Cipolletti, con una vigencia inicial de dos años y un sistema que combina recepción local de documentación, descargos por canales electrónicos, notificaciones colaborativas y capacitación de los equipos.

Qué hay que tener en cuenta desde ahora

La principal novedad para los vecinos es que una infracción cometida en la ciudad vecina no necesariamente implicará trasladarse hasta allí para iniciar un trámite.

El ciudadano podrá recurrir al Juzgado de Faltas de su localidad para recibir asesoramiento y presentar la documentación correspondiente. Luego, los organismos municipales se encargarán de remitirla al tribunal que tenga competencia sobre la causa.

El funcionamiento concreto de los canales de recepción, los correos electrónicos habilitados y los procedimientos para cada tipo de expediente será un aspecto clave para evaluar durante la implementación del convenio.

Por el momento, el acuerdo ya fue suscripto y tendrá una vigencia de dos años. El próximo paso será poner en funcionamiento de manera efectiva la red de recepción, intercambio documental y notificaciones entre ambos municipios.