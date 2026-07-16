Durante los primeros siete meses de 2026, el sistema de fotomultas de la ciudad de Neuquén detectó más de 5.200 infracciones de tránsito. La conducta que más se repite continúa siendo una de las más comunes en el centro: detener el vehículo sobre la senda peatonal.

La jueza del Tribunal de Faltas N° 2, Romina Doglioli, confirmó en diálogo con Entretiempo por AM550 que solo por esa infracción ya se contabilizaron más de 3.000 actas entre enero y julio.

En segundo lugar aparecen los giros indebidos, especialmente los giros a la izquierda en sectores donde están prohibidos, mientras que el tercer puesto corresponde a quienes cruzan con el semáforo en rojo.

Doglioli recordó que la senda peatonal no comprende únicamente las franjas blancas pintadas sobre el asfalto. También incluye la línea de detención previa al cruce, un espacio que debe permanecer completamente libre para garantizar la seguridad de quienes circulan a pie.

"Siempre debe dejarse libre ese sector y no invadirlo, porque cualquier ocupación de ese espacio constituye una infracción", remarcó.

La mayoría opta por el pago voluntario

Según explicó la magistrada, una gran parte de los conductores decide regularizar la situación sin presentar descargos. Las notificaciones llegan a través de la aplicación de la Municipalidad de Neuquén, desde donde también puede descargarse el cupón para abonar la multa.

Quienes consideran que la infracción fue incorrectamente labrada tienen la posibilidad de realizar un descargo de manera presencial en el Juzgado de Faltas o por correo electrónico. Luego, el Tribunal analiza cada caso y emite la resolución correspondiente.

Doglioli destacó que el pago voluntario ofrece un beneficio importante para los infractores. "La mayoría reconoce la infracción y realiza el pago voluntario", indicó, al recordar que el sistema contempla un descuento del 50% sobre el valor de la multa. El monto se calcula en unidades fijas, cuyo valor se actualiza según el precio de la nafta súper. Además, señaló que el nivel de reincidencia continúa siendo bajo.

Cómo funciona el sistema cuando hay inspectores de tránsito

Una de las consultas más frecuentes de los automovilistas está relacionada con los operativos especiales, especialmente sobre la obra de avenida Mosconi, donde inspectores municipales suelen ordenar la circulación por encima de la señalización semafórica.

En esos casos, Doglioli aclaró que las cámaras no generan infracciones. "Existe un Centro de Monitoreo Vial que procesa todas las fotomultas antes de convertirlas en un acta. Cuando hay un inspector dirigiendo el tránsito, el personal sabe que esos vehículos están autorizados a avanzar y eso también queda registrado en las imágenes", explicó.

Neuquén ampliará el monitoreo con más cámaras

El crecimiento de la ciudad también impulsa nuevas inversiones en materia de control vial. La jueza confirmó que está prevista una ampliación gradual del sistema de cámaras para reforzar el monitoreo en distintos sectores de Neuquén.

La iniciativa busca consolidar un anillo de seguridad vial cada vez más amplio y acompañar el desarrollo urbano. A ese esquema se suma el monitoreo que realiza la Policía y la incorporación de un sistema de semaforización con inteligencia artificial.

La nueva tecnología permitirá medir en tiempo real el volumen de tránsito y adaptar automáticamente los tiempos de cada semáforo para mejorar la circulación y reducir demoras en las principales avenidas.

El centro sigue concentrando la mayor cantidad de infracciones

De acuerdo con las estadísticas del Tribunal de Faltas N° 2, el microcentro continúa siendo el sector donde más infracciones se registran. Los giros a la izquierda sobre la avenida Argentina siguen figurando entre las maniobras más frecuentes, pese a que están expresamente prohibidos en distintos cruces.

Doglioli también confirmó que durante 2026 continuaron los controles sobre las plataformas de transporte no habilitadas. Según detalló, ya fueron secuestrados más de 100 vehículos vinculados a Uber, de los cuales más de 20 corresponden solamente al mes de julio.

"Actualmente ese servicio no está regulado en la ciudad, por eso los controles continúan y los vehículos pueden ser secuestrados", concluyó la jueza del Tribunal de Faltas N° 2.

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