El peso de los camiones quedó bajo la lupa en las rutas de Río Negro. Los controles de Vialidad provincial detectaron vehículos de transporte que circulaban con sobrecarga y derivaron en 15 multas por más de 55 millones de pesos, según las infracciones difundidas a través del Boletín Oficial. Los operativos se realizaron sobre las rutas provinciales 2, 6 y 69, donde el organismo busca evitar que el exceso de carga termine convertido en más deterioro del asfalto y mayores riesgos para quienes circulan.

El gobierno provincial está decidido a controlar el peso de los camiones y así evitar el deterioro de las rutas recientemente pavimentadas con inversión provincial, como la 2, entre El Solito y el cruce de la Ruta 251 en San Antonio Oeste; la 6 que conecta la Línea Sur con Roca; y la 69 desde el cruce de la Ruta Nacional 151 en Campo Grande hasta El Chañar.

La cuestión no es menor. Un camión está preparado para soportar determinados límites de carga y cuando esos valores se superan, el problema no queda solamente en una infracción administrativa. El peso extra castiga directamente la estructura de las rutas y puede acelerar la aparición de grietas, surcos y deformaciones sobre el pavimento.

Además, el sobrepeso también puede convertirse en un problema arriba del camino. Un vehículo cargado por encima de los límites establecidos puede perder estabilidad, necesitar más metros para frenar y quedar expuesto a fallas mecánicas. Es decir, lo que comienza con unos kilos de más puede terminar teniendo consecuencias mucho más importantes.

Por eso, los controles no se limitan a revisar documentación. El objetivo es detectar cuánto pesa realmente cada unidad y determinar si la carga transportada se encuentra dentro de los parámetros permitidos. Cuando la balanza marca de más, aparece la infracción y detrás de ella una sanción económica que, en los casos difundidos, alcanza cifras millonarias.

Y hay otro capítulo que agrega tensión al asunto. No todos los responsables aceptan las multas y, cuando existe resistencia a reconocer la infracción, el expediente puede terminar en la Justicia. La Fiscalía de Estado interviene entonces ante el fuero Contencioso Administrativo para pedir que se confirme la sanción y, eventualmente, avanzar con el embargo de cuentas de los responsables.

Así, los controles de peso dejaron de ser una cuestión menor para el transporte de cargas. Las 15 infracciones conocidas representan más de 55 millones de pesos en multas, una cifra que muestra que llevar un camión por encima de los límites establecidos puede terminar teniendo un costo muy alto.

Mientras tanto, Vialidad mantiene la vigilancia sobre las rutas provinciales recientemente pavimentadas. La lógica es sencilla: menos toneladas de las permitidas significan menos presión sobre el pavimento y, al menos en los papeles, mejores condiciones para conservar caminos que deben soportar diariamente el paso de vehículos pesados.