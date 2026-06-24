Mientras la provincia refuerza controles por el hantavirus, desde la Dirección de Sanidad Animal de Bariloche se advirtió que existen otras enfermedades que afectan a las mascotas de compañía y que requieren atención inmediata. Una de ellas es la panleucopenia felina, también conocida como moquillo felino, considerada una de las infecciones más graves en gatos jóvenes.

La enfermedad es causada por un parvovirus altamente resistente en el ambiente, que se transmite por contacto directo con saliva, heces u orina de animales infectados, pero también a través de objetos, ropa o superficies contaminadas. Incluso puede transmitirse de la madre a las crías durante la gestación.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, decaimiento y pérdida de apetito. En fases avanzadas pueden aparecer vómitos, diarrea con sangre, deshidratación, pérdida de peso y apatía marcada. El virus ataca especialmente la médula ósea y el sistema digestivo, debilitando las defensas naturales del animal y favoreciendo infecciones secundarias.

El período de incubación varía entre 4 y 7 días, por lo que resulta fundamental consultar rápidamente al veterinario ante cualquier signo compatible. Los brotes suelen registrarse en colonias felinas, refugios y hogares con varios gatos, donde la circulación del virus encuentra mayor facilidad.

Desde Sanidad Animal remarcaron que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir la panleucopenia. Mantener el calendario sanitario al día, realizar controles veterinarios periódicos y adoptar medidas de tenencia responsable al incorporar nuevos gatos al hogar son acciones esenciales para proteger la salud de la población felina.

Los profesionales recordaron que el tratamiento debe ser indicado por un médico veterinario y que la prevención continúa siendo la estrategia más importante. En paralelo, el municipio sostiene campañas de vacunación y castración gratuitas en distintos barrios, como parte de una política pública de bienestar animal.