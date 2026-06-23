Miles de trabajadores estatales de Río Negro arrancarán julio con una noticia que impactará de lleno en sus bolsillos. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el viernes 3 de julio se pagarán en forma conjunta los salarios y el medio aguinaldo (sueldo anual complementario) para la totalidad de los agentes públicos provinciales, una medida que movilizará nada menos que $170.000 millones en toda la economía rionegrina.

El anuncio de Weretilneck sobre el salario y el medio aguinaldo

El anuncio fue realizado por el mandatario durante una actividad oficial en Ingeniero Jacobacci y rápidamente generó expectativa entre empleados públicos, jubilados y comerciantes. La acreditación incluirá además un incremento salarial del 4,28%, acordado en el ámbito de la Mesa de la Función Pública para acompañar la evolución de la inflación.

“Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal para darle bienestar a los rionegrinos”, expresó Weretilneck al comunicar la medida a través de sus redes sociales.

La inyección de recursos no sólo tendrá impacto en los trabajadores. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la circulación de semejante volumen de dinero se sentirá con fuerza en comercios, almacenes, pequeñas empresas y distintos sectores de la actividad económica que suelen experimentar un fuerte movimiento cuando coinciden salarios y aguinaldo.

El aumento salarial surge del mecanismo automático vigente que toma como referencia el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor de Viedma y el índice nacional. Según explicaron, el sistema busca que los haberes acompañen la inflación y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Quiénes cobran el viernes 3 de julio

* Salud Pública, guardias y horas extras de Salud



* Policía de Río Negro



* Servicio Penitenciario Provincial



* Docentes y porteros



* Ley 1.844



* Vialidad Rionegrina



* Pensiones de Bomberos Voluntarios



* Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control