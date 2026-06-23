A poco de concluir la primera mitad del año, la empresa de transporte interurbano KoKo informó que ya rige un nuevo aumento en las tarifas del servicio que une varias localidades del Alto Valle. Los nuevos precios comenzaron a aplicarse desde la medianoche del lunes 22 de junio, ajustándose a los valores autorizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro.

Cómo quedan las tarifas del transporte interurbano Koko

De acuerdo al nuevo esquema, el pasaje entre Allen y Cipolletti pasó a costar $2.713, mientras que viajar desde Allen hasta General Roca cuesta $3.143,51 y el recorrido completo entre Allen y Villa Regina asciende a $8.135,61, según el cuadro exhibido por la empresa.

El cuadro tarifario de la firma de transporte interurbano Koko - Foto: Gentileza

Una vez más, los usuarios manifestaron su enojo por el costo del servicio, que muchas veces presenta demoras o inconvenientes que han sido públicamente denunciados.

El nuevo ajuste se suma a una serie de incrementos que el servicio viene registrando en los últimos años. El último aumento había sido en marzo de este año, llegando a un precio de $8.760, entre Regina y Cipolletti, siendo el pasaje más caro.