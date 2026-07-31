Pese al derrumbe en la ruta de los Siete Lagos, los centros de esquí de Neuquén siguen operativos por vías alternativas

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales informó que a pesar de la interrupción del tránsito en un tramo de la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, los centros de esquí de la Región de los Lagos del Sur continúan siendo accesibles mediante recorridos alternativos, permitiendo el normal desarrollo de la temporada invernal.

La interrupción se produjo como consecuencia del desprendimiento de rocas de gran porte registrado este jueves en el circuito de los Siete Lagos, situación que motivó la inmediata intervención de organismos nacionales, provinciales y municipales para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

Equipos trabajan en la remoción de rocas mientras mantienen operativo el acceso turístico por rutas alternativas.

Mientras se desarrollan las tareas de remoción del material, los visitantes pueden acceder a Chapelco y Lago Hermoso Ski Resort, utilizando la Ruta Provincial 19 y otros desvíos debidamente señalizados, entre ellos el Camino Arrayán. En todos los casos se recomienda circular únicamente durante el día, respetando las indicaciones del personal vial y extremando las precauciones debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

Vialidad Nacional confirmó que el corte total sobre la Ruta Nacional 40 se mantiene entre San Martín de los Andes y Catritre debido a que el sector continúa presentando inestabilidad y existe riesgo de nuevos desprendimientos. Personal y equipos del organismo trabajan en la remoción del material rocoso para restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la habilitación del tránsito.

Las tareas se realizan de manera coordinada entre Vialidad Nacional; la dirección Provincial de Vialidad; la secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la Provincia; la dirección de Protección Civil; el Área de Tránsito e Hidráulica de la Municipalidad de San Martín de los Andes; la Administración de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional y la Policía del Neuquén.