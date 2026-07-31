El último viernes de julio llegará con condiciones típicamente invernales en toda la provincia de Neuquén. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío seguirá siendo protagonista, con temperaturas bajas durante la mañana, abundante nubosidad y precipitaciones en sectores de la cordillera. En las ciudades del centro y norte provincial se esperan jornadas estables, mientras que en la zona andina persistirá la inestabilidad con lluvias y nevadas en áreas elevadas.

Neuquén capital: mañana fría y tarde con algo más de temperatura

La capital provincial tendrá una jornada fría durante las primeras horas del día, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. La temperatura irá en ascenso hacia la tarde, aunque sin alcanzar valores elevados. No se prevén precipitaciones y las condiciones serán relativamente estables.

Zapala: aire invernal y cielo variable en el centro neuquino

En la ciudad de Zapala se mantendrán las bajas temperaturas características del invierno patagónico. El día se presentará con nubosidad variable y ambiente fresco durante toda la jornada. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas, aunque el frío se hará sentir especialmente durante la mañana y la noche.

Chos Malal: frío persistente en el norte provincial

La región norte continuará bajo condiciones estables, con temperaturas bajas al amanecer y cielo parcialmente nublado. El SMN prevé una jornada sin fenómenos significativos, aunque con sensación térmica reducida durante las primeras horas del viernes.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas en una jornada inestable

La localidad cordillerana seguirá bajo la influencia de aire húmedo proveniente del Pacífico. Se esperan lluvias y precipitaciones de nieve en sectores más elevados de la región, con temperaturas que permanecerán bajas durante todo el día. La nubosidad será abundante y podrían registrarse períodos de precipitación intermitente.

Villa La Angostura: el invierno se hace sentir junto al Nahuel Huapi

Villa La Angostura tendrá una jornada marcada por el tiempo inestable y temperaturas típicas de la temporada. El SMN prevé cielo cubierto y probabilidad de lluvias, mientras que en zonas altas de la cordillera podrían registrarse nevadas. Se recomienda precaución a quienes transiten por rutas de montaña debido a la posible reducción de visibilidad.

La tendencia para el inicio de agosto indica que el ambiente frío continuará en gran parte de Neuquén, especialmente en las localidades cordilleranas, donde las nevadas seguirán presentes durante el fin de semana.