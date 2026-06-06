La posible desregulación del mercado inmobiliario argentino abrió un fuerte debate en Neuquén. En diálogo con Entretiempo por AM550, el empresario inmobiliario Guillermo Reybet expresó su preocupación por el proyecto que prepara el Gobierno nacional para modificar el sistema de corretaje y advirtió que algunos de los cambios podrían generar más riesgos para quienes compran, venden o alquilan propiedades.

El referente del sector sostuvo que una parte importante de los argumentos que impulsan la reforma responde a situaciones que se viven en Buenos Aires y no necesariamente reflejan la realidad neuquina. "Creemos que se pierde seguridad jurídica", afirmó Reybet al analizar el borrador que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según explicó, existen diferencias significativas entre los costos y obligaciones que enfrentan los corredores inmobiliarios de Neuquén y los de otras jurisdicciones. "En Buenos Aires la matriculación ronda los tres millones de pesos. Acá está alrededor de los 400 mil pesos", señaló.

También remarcó que en Neuquén los profesionales pagan una cuota mensual fija para mantener su matrícula y que la legislación provincial ya establece límites a los honorarios que pueden cobrarse en una operación. "En las compraventas se puede cobrar hasta un 3%. Eso ya nos permite negociar por debajo de ese porcentaje", indicó.

Cuestionaron la eliminación de la matrícula obligatoria

Uno de los aspectos que más inquietud genera en el sector es la posibilidad de eliminar la exigencia de matrícula profesional para operar en el mercado inmobiliario. "¿Qué pasa con quienes estudiaron durante casi cuatro años y pagaron una carrera?", planteó Reybet.

El empresario recordó que la formación específica permite adquirir conocimientos sobre tasaciones, legislación, títulos de propiedad y distintos procedimientos vinculados a las operaciones inmobiliarias. "No veo cuál sería el beneficio de eliminar esos requisitos", expresó.

Además, remarcó que actualmente existen funciones que solamente pueden realizar profesionales habilitados. "Los martilleros y corredores estamos autorizados a solicitar certificados de dominio en el Registro de la Propiedad. No cualquier persona puede hacerlo", explicó.

Respecto de la liberación de honorarios, advirtió que podría abrir la puerta a situaciones que años atrás eran habituales en algunas operaciones. "Se podría cobrar menos, igual o más. Antes había propietarios que decían: yo quiero cien mil dólares y todo lo que consigas por encima de eso es para vos", recordó.

El empresario sostuvo que la principal consecuencia no recaería sobre las inmobiliarias sino sobre los usuarios. "El riesgo no es para las inmobiliarias. El riesgo es para el comprador, para el inquilino y para quien necesita hacer una operación", afirmó.

El crecimiento de Neuquén sostiene la demanda habitacional

Más allá de la discusión sobre la reforma, Reybet se mostró optimista respecto del futuro económico de la provincia. "Creo que Neuquén va a seguir creciendo a un ritmo muy importante", aseguró. En ese sentido destacó el regreso de los créditos hipotecarios, el movimiento constante de la construcción y la llegada permanente de nuevos habitantes. "Entre 2024 y 2025 registraron cambio de domicilio hacia Neuquén unas 44 mil personas", indicó.

Para el empresario, ese crecimiento poblacional explica buena parte de la presión que existe sobre el mercado de alquileres y viviendas. "La demanda supera muchas veces a la oferta disponible", sostuvo.

También señaló que la confianza sigue siendo uno de los pilares centrales de la actividad inmobiliaria. "Llevo 42 años trabajando en esto. La relación entre el propietario y el profesional se construye con confianza y con trayectoria", afirmó.

Mientras el proyecto continúa en etapa de elaboración, Reybet consideró prematuro anticipar el alcance definitivo de los cambios. "Todavía no hay nada definitivo. Habrá que esperar y ver cómo queda redactado", concluyó.

El borrador que analiza el Gobierno nacional prevé eliminar la matrícula obligatoria, liberar honorarios y flexibilizar restricciones para operar entre provincias. Sin embargo, antes de avanzar deberá atravesar el debate legislativo y también definir cómo convivirá con las normas que regulan la actividad inmobiliaria en cada provincia, entre ellas la Ley Provincial 2538 de Neuquén.

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