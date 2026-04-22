Este viernes 17 de abril, en el showroom en construcción de HEON Housing, se llevó a cabo un encuentro que combinó trabajo, cercanía y visión de futuro. En un clima distendido, la empresa organizó un asado junto a proveedores, profesionales y aliados estratégicos que acompañan el desarrollo de sus proyectos en la región.

La jornada reunió a representantes de distintas empresas y rubros vinculados a la construcción y al mercado inmobiliario, consolidando un espacio de intercambio donde, además de compartir una comida, se conversó sobre el presente del sector, los desafíos actuales y las oportunidades que se proyectan a mediano y largo plazo.

Más allá de lo profesional, el encuentro también reflejó el espíritu con el que HEON impulsa cada desarrollo, relaciones basadas en la confianza, el compromiso y el crecimiento conjunto. En muchos casos, los vínculos construidos a lo largo del tiempo trascienden lo laboral y se convierten en relaciones de cercanía y amistad.

Durante la jornada participaron, referentes de las empresas de Inauco, Grossi Climatización, Aberturas de Aluminio + PVC, La Casa del Instalador, Swiss Medical Group, Aceros ABA, ARA Inmobiliaria, Hormigón Confluencia, Remax Signature, Sercon, Vásquez Maderas, Aterpea, Serpi SRL, Ingesud, Imd agrimensura, Raum Arquitectos, entre otros invitados.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la entrega de reconocimientos a empresas y profesionales con más de 30 años de trayectoria en la región, destacando su aporte sostenido al desarrollo de la construcción y su compromiso a lo largo de los años. Las distinciones fueron otorgadas a Aberturas de Aluminio + PVC, Vásquez Maderas, La Casa del Instalador, el arquitecto Daniel Celestino Tosello y Aceros ABA, poniendo en valor no solo su recorrido, sino también el rol clave que cumplen en la consolidación del entramado productivo local.

El evento se desarrolló en el propio showroom que HEON Housing está construyendo sobre el frente de ruta de la Av. Mosconi, un espacio pensado como punto de encuentro con clientes, inversores y la comunidad, donde se podrá conocer de primera mano la propuesta de la empresa y sus desarrollos.

Este tipo de iniciativas refuerzan una mirada que va más allá de la construcción de viviendas: la de construir comunidad, generar oportunidades y seguir apostando al crecimiento de la región a través del trabajo conjunto. Con encuentros como este, HEON continúa consolidando su red de alianzas y reafirmando su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la colaboración, la confianza y una visión compartida de futuro.