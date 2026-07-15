Desde agosto cambian los juicios en Neuquén: qué pasará con sucesiones, alquileres y reclamos

En poco más de dos semanas, los juicios civiles y comerciales de Neuquén comenzarán a tramitarse de una manera completamente distinta. El 1 de agosto entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA), aprobado por la Ley 3551 y promulgado en diciembre pasado, que deja atrás el código vigente desde 1975.

El cambio alcanza los conflictos de la vida cotidiana de personas y empresas: una sucesión, un alquiler, una deuda, un contrato, un reclamo por daños. Para todos esos casos, el nuevo sistema propone procesos más simples y ágiles, digitales y orales, con las partes como protagonistas y el juez como garante imparcial de que el proceso sea justo.

Algunos de los cambios desde el 1 de agosto

Juicios más rápidos y digitales: La mayoría de los procesos se tramitará de manera electrónica: expedientes digitales, notificaciones por medios electrónicos y menos papel. Los edictos judiciales serán gratuitos y se publicarán online. Quienes no tengan acceso a la tecnología podrán seguir presentando documentación en papel.

–Audiencias orales y contacto directo: El nuevo código prioriza la oralidad y la concentración de actos procesales, lo que reduce tiempos innecesarios y fortalece la calidad de las decisiones judiciales.

Un rol más activo para las partes: Las personas o empresas involucradas en un juicio tendrán un papel protagónico: presentan las pruebas y defienden su postura en igualdad de condiciones. El juez, por su parte, resignifica su función como garante de la imparcialidad y el debido proceso.

Procesos más simples: Habrá solo dos caminos principales: el proceso ordinario, basado en audiencias orales, y el sumarísimo, para casos más simples y rápidos.

Acceso gratuito más fácil: El beneficio de acceso gratuito a la justicia se solicitará mediante una declaración jurada, sin necesidad de iniciar un trámite judicial aparte.

Un cambio de lógica

Se aplica el modelo adversarial, que redefine los roles dentro del proceso: las personas y empresas que litigan asumen un papel activo —presentan sus pruebas, impulsan su causa y defienden su postura en igualdad de condiciones—, mientras el juez concentra su función en lo esencial: garantizar la imparcialidad y el debido proceso, y resolver. El ritmo de cada causa pasa a manos de quienes la llevan adelante.



La reforma fue impulsada por los tres Poderes del Estado a través de una Comisión Interpoderes, con un proceso participativo que recorrió las siete regiones de la provincia e involucró al Colegio de Abogados, a la Universidad Nacional del Comahue, a la Universidad Católica de Salta, a organizaciones civiles y a operadores judiciales de todo el territorio. El resultado fue un código pensado para las distancias y particularidades de Neuquén, con el objetivo de acercar la justicia a las personas.

Durante las próximas semanas, el Poder Judicial difundirá información detallada sobre cada uno de los cambios y sobre el proceso de preparación que acompaña la puesta en marcha del nuevo sistema.