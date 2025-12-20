Tras la aprobación por parte de la Legislatura, Neuquén puso en marcha el nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA), una reforma profunda que cambia la forma en que se tramitan los juicios civiles y comerciales. El objetivo principal es que la Justicia sea más ágil, transparente y cercana a las personas.



Estos son los cinco puntos clave:



* Juicios digitales y menos trámites

La mayoría de los juicios se va a tramitar de manera digital: habrá expedientes electrónicos, notificaciones por medios digitales y menos uso de papel. Los edictos judiciales serán gratuitos y se publicarán online. Para quienes no tengan acceso a tecnología, seguirá existiendo la posibilidad de presentar documentación en papel.

* Las partes tienen un rol más activo

Con el nuevo sistema, quienes están en un juicio -las personas o empresas involucradas- tienen un papel central: presentan las pruebas y defienden su postura. El juez no toma partido, sino que se encarga de que el proceso sea justo, equilibrado y se cumplan las reglas.

* Menos tipos de juicios, más claridad

El nuevo código simplifica los trámites y reduce las opciones. Desde ahora habrá solo dos caminos principales: el proceso ordinario, que se apoya en audiencias orales, y el proceso sumarísimo, pensado para casos más simples y rápidos. Esto ayuda a que los juicios no se vuelvan largos ni confusos.

* Desalojos y sucesiones más rápidos

Se incorpora un procedimiento especial para los desalojos, que permitirá resolver estos casos en plazos mucho más cortos. Además, se podrá avanzar incluso durante la feria judicial. En las sucesiones, se eliminan trámites innecesarios, los edictos serán gratuitos y se busca evitar demoras injustificadas entre herederos.

* Más opciones para resolver conflictos y atraer inversiones



El código fortalece el arbitraje, una alternativa al juicio tradicional, con reglas claras y alineadas con estándares nacionales e internacionales. Esto brinda mayor seguridad jurídica y favorece tanto a personas como a empresas.



Con esta reforma, Neuquén da un paso importante hacia una Justicia más moderna y accesible, que busca resolver los conflictos de manera más rápida y clara, con impacto directo en la vida cotidiana de miles de vecinos.



