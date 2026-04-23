El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada otoñal con tiempo estable en gran parte de la provincia, temperaturas agradables en los valles, mañanas frías en la meseta y viento en sectores cordilleranos. El detalle del pronóstico para este jueves 23 de abril en Neuquén.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este jueves 23 de abril

El pronóstico del tiempo para este jueves 23 de abril en Neuquén capital y alrededores anticipa una jornada con condiciones estables, cielo entre despejado y parcialmente nublado y una tarde agradable. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una máxima cercana a los 19 grados y una mínima que rondará los 7 grados, con viento moderado del oeste durante gran parte del día.

Se perfila un día típico de otoño en el Alto Valle, con amplitud térmica marcada: mañana fresca, tarde templada y sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico en Zapala: frío temprano y tarde templada

En el centro de la provincia de Neuquén, Zapala tendrá una jornada estable, aunque con temperaturas más bajas en el arranque del día. El SMN prevé una mínima cercana a 1 grado y una máxima que podría alcanzar los 19 grados, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas durante la tarde.

El viento volverá a estar presente en la zona, aunque sin alertas vigentes, mientras que el tiempo se mantendrá favorable para actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo en Chos Malal este jueves

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un jueves con buen tiempo, cielo variable y temperaturas frescas durante la mañana.

Se espera una jornada estable, con aire frío en las primeras horas y ascenso térmico hacia la tarde, en línea con las condiciones que predominan en gran parte del norte provincial. No se prevén precipitaciones y el viento podría presentarse con intensidad moderada en zonas abiertas.

Zona cordillerana: más frío y viento en San Martín y Villa La Angostura

La cordillera mostrará un escenario distinto. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura se esperan temperaturas bajas, mayor nubosidad y viento en sectores de montaña.

Para San Martín de los Andes se prevé una máxima de 7 grados y mínima cercana a 2 grados, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

En áreas altas no se descartan precipitaciones aisladas y condiciones más inestables, en una jornada típicamente otoñal en la región andina.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

El pronóstico extendido mantiene condiciones estables para buena parte de la provincia, aunque con presencia de viento en varias regiones y mayor variabilidad en la zona cordillerana.

Por ahora, el jueves 23 de abril se perfila con tiempo favorable en valles y meseta, mientras el frío gana protagonismo en la montaña. Un escenario ideal para una jornada otoñal con amplitud térmica y sin grandes sobresaltos meteorológicos.