Agresión a docente del CPEM 68 de Villa La Angostura: cómo interviene el Consejo Provincial de Educación en estos casos

Una situación ocurrida en el CPEM Nº 68 de Villa La Angostura volvió a poner en el centro de la escena los mecanismos de acompañamiento y protección que se activan cuando un conflicto escolar involucra tanto a estudiantes como a docentes. Luego de que una profesora fuera agredida por una alumna tras detectar una presunta situación de consumo de marihuana dentro de ese establecimiento, el Consejo Provincial de Educación (CPE) puso en marcha los protocolos previstos para estos casos, con la participación de organismos educativos, sociales y de protección de derechos.

Desde el CPE explicaron que la intervención no se limita al hecho puntual, sino que busca brindar contención a todas las personas involucradas y preservar el funcionamiento de la comunidad educativa.

Una intervención que involucra a toda la red institucional

Tras ser notificada por la Supervisión de Educación Media, la red local de intervención para escuelas secundarias comenzó a trabajar de manera inmediata junto al equipo directivo del CPEM N° 68 y las asesorías pedagógicas del establecimiento.

La actuación incluyó la participación del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), cuyos profesionales tienen la tarea de acompañar situaciones complejas que afectan la convivencia escolar y el bienestar de estudiantes y trabajadores de la educación.

Desde el CPE señalaron que estos procedimientos están orientados a garantizar el resguardo de la docente afectada, la protección de la estudiante involucrada y la contención del resto de la comunidad educativa.

El rol de la DINAF y la protección de derechos

Uno de los aspectos centrales del abordaje fue la articulación con organismos especializados en niñez y adolescencia.

En este caso intervino la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de Villa La Angostura, junto con otras instituciones vinculadas a la protección integral de derechos. El objetivo es acompañar a la adolescente y a su entorno familiar desde una perspectiva amplia, contemplando factores sociales, familiares y educativos.

La intervención busca evitar respuestas exclusivamente punitivas y promover estrategias de acompañamiento que permitan comprender y atender las situaciones de vulnerabilidad que puedan estar atravesando los jóvenes.

Una reunión para coordinar acciones

Como parte del proceso, el viernes 14 de agosto pasado se realizó una reunión interinstitucional en la que participaron representantes de la Defensoría, la Supervisión de Educación Media, la DINAF y autoridades del CPEM N° 68. El encuentro permitió coordinar acciones y definir los pasos a seguir para abordar las distintas dimensiones del caso, tanto en relación con la estudiante como con la docente y el resto de la comunidad escolar.

La participación de diferentes organismos apunta a construir respuestas conjuntas ante situaciones que exceden el ámbito educativo y requieren una mirada integral.

El impacto y la preocupación en la comunidad educativa

Luego de la agresión, la profesora debió recibir atención médica en el hospital Oscar Arraiz y realizó una exposición sobre lo sucedido. Fuentes vinculadas a la comunidad educativa del CPEM N° 68 señalaron que el episodio tuvo también un fuerte impacto emocional.

Mientras tanto, familias y docentes expresaron preocupación por lo ocurrido. Entre los interrogantes que surgieron se encuentran las circunstancias que permitieron el ingreso de la sustancia al establecimiento y las medidas necesarias para fortalecer los espacios de prevención y cuidado dentro de la escuela.

Cómo continúa el acompañamiento

El caso sigue bajo intervención del Consejo Provincial de Educación y de los organismos que integran la red institucional. Las acciones continuarán enfocadas en el acompañamiento de la adolescente y su familia, el resguardo de la docente y la reconstrucción de un clima de tranquilidad dentro de la comunidad educativa.

Desde el CPE remarcaron que el objetivo es garantizar una respuesta integral que contemple tanto la dimensión educativa como la social, priorizando el bienestar de todos los actores involucrados.