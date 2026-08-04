Burlete es un perro coterapeuta que participa desde enero de este año en un programa de terapia asistida con animales en el Hospital Provincial Castro Rendón. La iniciativa está coordinada por Andrea Ferracioli, magíster en Terapia Asistida con Animales, junto al equipo de Humanización del hospital.

Durante una entrevista en Entretiempo, por AM550 La Primera, Ferracioli explicó que Burlete acompaña semanalmente a pacientes pediátricos, personas internadas y casos específicos derivados por profesionales de la salud. Las intervenciones buscan favorecer el bienestar emocional, la rehabilitación y la interacción social mediante actividades guiadas.

El proyecto continúa en funcionamiento y forma parte de las estrategias de cuidados humanizados que desarrolla el hospital, con protocolos específicos para garantizar el bienestar tanto de los pacientes como del perro.

¿Quién es Burlete y cómo llegó a convertirse en perro coterapeuta?

Hace poco más de dos años, Burlete fue rescatado de la calle por el abogado animalista Lucas Padín. El galgo presentaba un avanzado cáncer de pene provocado por la falta de castración y su estado era crítico.

Andrea Ferracioli recordó que recibió un tratamiento excepcional que incluyó nueve sesiones de quimioterapia, más del doble de lo habitual, luego de que veterinarios decidieran aumentar la dosis ante el riesgo inminente de perderlo.

Tras superar la enfermedad comenzó un proceso de evaluación junto al entrenador canino Lucas Grego, quien detectó en el animal una conducta especialmente tranquila y una gran capacidad para vincularse con las personas.

Actualmente vive con Ferracioli junto a otros animales rescatados.

El trabajo que realiza en el Hospital Castro Rendón

Cada miércoles, Burlete participa de jornadas previamente organizadas por el equipo del programa de Humanización del Hospital Provincial.

Las actividades pueden desarrollarse en:

Consultorios pediátricos

Hospital de Día

Salud Mental

Casos individuales solicitados por los equipos médicos

Durante las intervenciones, los pacientes pueden:

acariciarlo;

cepillarlo;

pasearlo;

colocarle stickers;

dibujarlo;

realizar ejercicios de motricidad;

interactuar mientras esperan estudios o consultas médicas.

Ferracioli explicó que la historia de superación de Burlete también funciona como un elemento de esperanza para niños con enfermedades complejas, especialmente pacientes oncológicos.

Un encuentro que marcó al equipo médico

Uno de los casos más significativos fue el de Santino, un adolescente de 15 años que permaneció internado durante un largo período en terapia intensiva.

El joven recibió la visita de Burlete mientras permanecía conectado a equipos médicos y con movilidad reducida.

Según relató Ferracioli, el cambio en su estado emocional fue inmediato.

En una visita posterior, Santino ya podía desplazarse en silla de ruedas sosteniendo la correa del perro mientras recorría distintos sectores del hospital junto a su padre y al equipo de salud.

Cómo funciona la terapia asistida con animales

Ferracioli aclaró que la terapia asistida con animales no consiste en utilizar al perro como una herramienta médica.

"Burlete no trabaja; Burlete vincula", resumió durante la entrevista.

Burlete, Andrea Ferracioli con Carmen Sanmartin.

Explicó que existen distintos tipos de intervenciones:

terapia asistida;

terapia emocional;

terapia educacional;

intervenciones sociales;

apoyo en rehabilitación;

acompañamiento frente a fobias.

Todas ellas requieren objetivos definidos y profesionales capacitados.

Además, remarcó que el bienestar del animal es prioritario.

Las sesiones duran como máximo 30 minutos y, si el perro muestra señales de estrés o cansancio, la actividad se suspende inmediatamente.

La Pandilla Multiespecie también llega a las escuelas

Burlete integra La Pandilla Multiespecie, un grupo de animales rescatados que participan en actividades educativas.

El equipo está conformado por perros adoptados y evaluados para distintas funciones.

Entre ellos aparecen:

Burlete

Adela

Rita

Salva Papino

Cecilio

Chicho

Cada uno desarrolla actividades diferentes según sus características.

Mientras algunos trabajan con jardines y escuelas primarias, otros participan en talleres sobre Derecho Animal, tenencia responsable y convivencia con estudiantes secundarios.

El libro de Burlete llegará a la Feria del Libro de Cutral Co

Ferracioli también anunció que la historia del galgo fue llevada a un libro.

La obra, titulada "Mi nombre es Burlete", fue escrita por Patricia Guadilla Guerrero y será presentada durante la Feria del Libro de Cutral Co junto a los integrantes de La Pandilla Multiespecie.

El crecimiento de la terapia asistida con animales

La terapia asistida con animales viene expandiéndose en hospitales, centros de rehabilitación y establecimientos educativos de distintos países.

Además de perros, también pueden intervenir caballos —en equinoterapia— y otras especies especialmente evaluadas para estas tareas.

Diversos estudios científicos han asociado estas intervenciones con beneficios como:

reducción de la ansiedad;

disminución del estrés;

mejora del estado de ánimo;

mayor colaboración durante tratamientos de rehabilitación;

fortalecimiento del vínculo entre pacientes y equipos de salud.

En el caso del Hospital Castro Rendón, el programa se integra a la estrategia de cuidados humanizados, impulsando una atención centrada en la persona y complementando el tratamiento clínico.

La entrevista completa: