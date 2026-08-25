Un gato montés fue capturado de manera segura y posteriormente reubicado en un ambiente adecuado en la zona del lago Huechulafquen, luego de que una vecina alertara sobre la presencia del animal dentro de una propiedad.

La intervención estuvo a cargo de Guardafaunas de Junín de los Andes, quienes trabajaron para evitar posibles riesgos tanto para el felino como para los animales domésticos del lugar.

Para concretar el operativo se utilizó una jaula trampa facilitada por el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN). Una vez capturado, el gato montés fue trasladado y finalmente liberado en un sector apropiado para que pudiera continuar su vida en libertad.

Una intervención para proteger al animal y evitar riesgos

La presencia de fauna silvestre en propiedades cercanas a zonas naturales puede generar situaciones de riesgo, especialmente cuando los animales entran en contacto con mascotas o personas.

En este caso, el aviso realizado por una vecina permitió activar la intervención de los guardafaunas de Junín de los Andes antes de que se produjera algún incidente.

El procedimiento buscó evitar una captura improvisada o una situación que pudiera poner en peligro al felino. Para eso, se recurrió a una herramienta específica: una jaula trampa proporcionada por el CEAN, que permitió realizar la captura sin lastimar al ejemplar.

Tras ser retirado de la propiedad, el gato montés fue reubicado y liberado en un ambiente adecuado, de manera que pudiera regresar a su hábitat natural.

El gato montés forma parte de la fauna silvestre neuquina

El gato montés es uno de los felinos silvestres que habitan la Patagonia y distintos ambientes de la Argentina.

Su presencia en áreas naturales de Neuquén ya fue documentada. En marzo de 2024, por ejemplo, un ejemplar fue registrado en cercanías de Laguna Rosales, dentro de la zona sur del Parque Nacional Lanín. En aquella oportunidad se destacó la importancia del registro para la conservación de la especie.

El gato montés puede adaptarse a ambientes diversos y necesita espacios donde encontrar alimento, refugio y condiciones apropiadas para reproducirse.

Por eso, la conservación de los ambientes naturales resulta fundamental para mantener poblaciones de fauna silvestre y reducir los encuentros conflictivos con personas y animales domésticos.

El contacto con mascotas puede generar situaciones de riesgo

Cuando un felino silvestre se acerca a una vivienda, uno de los principales problemas es el contacto con perros, gatos domésticos u otros animales de granja.

El antecedente registrado en el Parque Nacional Lanín muestra que los encuentros entre fauna silvestre y animales domésticos pueden convertirse en una amenaza para estas especies. Desde el área protegida se había advertido especialmente sobre los riesgos de que los perros persigan o ataquen a estos felinos.

Ante la aparición de un animal silvestre, la recomendación más segura es no intentar atraparlo, perseguirlo ni acorralarlo. La intervención de personal especializado permite evaluar la situación y determinar si corresponde dejarlo en el lugar o realizar un traslado.

El operativo se suma a otras acciones de protección de fauna

La intervención en Huechulafquen se inscribe en un contexto más amplio de seguimiento y protección de la fauna silvestre en Neuquén.

Durante 2026, la Provincia informó la puesta en funcionamiento de 70 cámaras de monitoreo ambiental destinadas, entre otras funciones, a estudiar especies como el gato montés. El sistema combina cámaras convencionales, cámaras trampa y herramientas de análisis mediante inteligencia artificial.

El objetivo de este tipo de herramientas es obtener información sobre la distribución y los movimientos de los animales para mejorar las decisiones de conservación y manejo de fauna.

En ese contexto, cada registro o intervención puede aportar información sobre la presencia de especies silvestres y sobre la relación cada vez más estrecha entre los ambientes naturales y las zonas habitadas.

¿Qué hacer si aparece un animal silvestre cerca de una vivienda?

Ante la presencia de un gato montés u otro animal silvestre, lo más importante es mantener distancia y evitar cualquier intento de captura por cuenta propia.

También es recomendable mantener alejadas a las mascotas, no alimentar al animal y evitar rodearlo o bloquearle las vías de escape.

La intervención de especialistas permite determinar si el ejemplar está simplemente desplazándose por su ambiente, si se encuentra desorientado o si necesita ser trasladado.

En el caso ocurrido en la zona del lago Huechulafquen, la comunicación de una vecina permitió que el procedimiento se realizara con personal especializado y con equipamiento adecuado.

El antecedente de otros rescates de fauna silvestre

Neuquén registra distintos operativos en los que animales silvestres fueron encontrados en zonas habitadas o próximos a espacios donde podían entrar en conflicto con las personas.

En abril de 2025, por ejemplo, personal de Fauna, Policía, Defensa Civil, Zoonosis y Canes intervino ante la presencia de un puma en un árbol de una vivienda de China Muerta. Después de varias horas de operativo, el animal fue sedado, retirado y posteriormente trasladado para su liberación.

Estos casos muestran que la intervención sobre fauna silvestre requiere procedimientos diferentes según la especie, el lugar y las condiciones en las que se encuentra el animal.