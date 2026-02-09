¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
RECOMENDARON USO RACIONAL

La tormenta de viento dejó complicaciones en el Alto Valle ¿a qué hora podría volver el agua a los hogares de Cipolletti?

Aguas Rionegrinas informó que la interrupción del suministro eléctrico impacta en los sistemas de captación, bombeo y potabilización. Se recomienda a los usuarios un uso racional de las reservas domiciliarias

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 09:58
PUBLICIDAD
Aguas Rionegrinas informó que los sistemas de captación y potabilización quedaron paralizados por la falta de electricidad

La tormenta registrada en la región del Alto Valle rionegrino durante la madrugada del lunes provocó cortes de energía eléctrica que afectan directamente la producción y distribución de agua potable en distintas localidades. El viento superó los 70 kilómetros por hora. En Fernández Oro un árbol cayó sobre la calle Irigoyen, sin que se reportaran personas heridas. En Cipolletti no hay servicio. 

La empresa estatal Aguas Rionegrinas comunicó que los equipos de captación, bombeo, transporte y potabilización son electrodependientes, por lo que la falta de energía impacta en los procesos de tratamiento y distribución. Esta situación generó baja presión, interrupciones temporarias del servicio e incluso falta de suministro en algunos sectores.

“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, explicó Luis Flores, el actual titular de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, que reemplazó a Luis Arguello en medio de una investigación judicial sacude áreas sensibles del Estado rionegrino.

S bien hay personal de EDERSA trabajando para resolver el problema, la planta sigue sin operar por falta de electricidad y la recuperación del servicio no sería hasta entrada la mitad de la tarde.

Desde ARSA se aclaró que la problemática es ajena a su operación y se encuentra vinculada exclusivamente a los cortes eléctricos ocasionados por el fenómeno climático. No obstante, personal técnico mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones con el objetivo de restablecer la prestación en el menor tiempo posible una vez normalizado el servicio eléctrico.

La empresa recomendó a los usuarios hacer un uso racional de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial y la higiene personal. Además, recordó que para dudas o consultas se encuentran disponibles la línea de mensajes de WhatsApp 2920-402808 y la línea telefónica gratuita 0800-999-24827.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD