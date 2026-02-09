La tormenta registrada en la región del Alto Valle rionegrino durante la madrugada del lunes provocó cortes de energía eléctrica que afectan directamente la producción y distribución de agua potable en distintas localidades. El viento superó los 70 kilómetros por hora. En Fernández Oro un árbol cayó sobre la calle Irigoyen, sin que se reportaran personas heridas. En Cipolletti no hay servicio.

La empresa estatal Aguas Rionegrinas comunicó que los equipos de captación, bombeo, transporte y potabilización son electrodependientes, por lo que la falta de energía impacta en los procesos de tratamiento y distribución. Esta situación generó baja presión, interrupciones temporarias del servicio e incluso falta de suministro en algunos sectores.

“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, explicó Luis Flores, el actual titular de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, que reemplazó a Luis Arguello en medio de una investigación judicial sacude áreas sensibles del Estado rionegrino.

S bien hay personal de EDERSA trabajando para resolver el problema, la planta sigue sin operar por falta de electricidad y la recuperación del servicio no sería hasta entrada la mitad de la tarde.

Desde ARSA se aclaró que la problemática es ajena a su operación y se encuentra vinculada exclusivamente a los cortes eléctricos ocasionados por el fenómeno climático. No obstante, personal técnico mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones con el objetivo de restablecer la prestación en el menor tiempo posible una vez normalizado el servicio eléctrico.

La empresa recomendó a los usuarios hacer un uso racional de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial y la higiene personal. Además, recordó que para dudas o consultas se encuentran disponibles la línea de mensajes de WhatsApp 2920-402808 y la línea telefónica gratuita 0800-999-24827.