El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue, Juan Carlos Fernández, advirtió que el sistema universitario atraviesa una crisis inédita que “ningún decano hubiese previsto”. Sostuvo que la marcha convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para este martes tiene como objetivo reclamar, en un estado de derecho, la aplicación de una ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso. “No es una crisis solo presupuestaria”, remarcó.

El decano describió un escenario de degradación salarial desde 2024, que afecta tanto a docentes como a investigadores. “Es imposible pedirle a un docente e investigador que sostenga su vida con el ingreso que percibe. Los no docentes piden reducción horaria para obtener dinero en otro trabajo”, señaló.

Fernández agregó que la falta de recursos impacta directamente en la proyección académica y en los trabajos de extensión, mientras que organismos como el CONICET y las universidades públicas enfrentan dificultades para pagar servicios básicos.

La situación derivó en renuncias de docentes en distintas facultades, incluyendo Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y la carrera de Contador Público. “Hay demasiadas renuncias, y en otros casos se pide la baja de dedicación”, explicó en Radio Kaos.

El decano cuestionó que el Gobierno nacional no esté cumpliendo con la ley de financiamiento universitario, pese a haber sido ratificada por el Congreso. Al mismo tiempo, reconoció que el programa político de Javier Milei obtuvo respaldo en las elecciones de medio término, pero subrayó que aún espera un acompañamiento social amplio en defensa del sistema público educativo.

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