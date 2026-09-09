La cifra encendió las alarmas en Río Negro: los casos de sífilis crecieron un 70,8% en apenas tres años y ya superaron el millar. Frente a este escenario, legisladores reclamaron que se garantice la llegada de los insumos necesarios para prevenir, detectar y tratar la infección de transmisión sexual.

El pedido fue presentado por el bloque CC ARI Cambiemos, que solicitó al Poder Ejecutivo provincial que realice ante el Ministerio de Salud de Nación las gestiones necesarias para asegurar el abastecimiento. Entre los elementos considerados clave aparecen la penicilina benzatínica, los preservativos y los insumos para diagnóstico.

Los números oficiales muestran la magnitud del problema. En 2022 se habían notificado 658 casos en la provincia. Tres años después, en 2025, la cifra trepó a 1.124 casos. La tasa también se disparó: pasó de 84,8 a 142,5 casos cada 100.000 habitantes.

Pero hay otro dato que preocupa especialmente: el avance entre adolescentes y jóvenes. De los 1.124 casos registrados durante 2025, 824 correspondieron a personas de entre 15 y 34 años, es decir, el 73,3% del total. Entre quienes tienen de 15 a 19 años, las notificaciones pasaron de 85 en 2022 a 147 en 2025.

El reclamo también pone la lupa sobre los problemas de abastecimiento. Durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 hubo dificultades en la recepción de insumos enviados por Nación, con irregularidades y una reducción de las entregas. Ante esa situación, Río Negro tuvo que reorganizar sus existencias y realizar compras con recursos propios.

Desde el bloque legislativo advirtieron que esas dificultades ya provocaron momentos de stock reducido y reclamaron que no vuelva a repetirse una situación similar. Aunque actualmente la Provincia sostiene que no hay faltantes de penicilina benzatínica ni de insumos para el testeo descentralizado, plantearon la necesidad de contar con una provisión permanente.

El reclamo llega en medio de un crecimiento sostenido de una infección que puede prevenirse y tratarse. Los legisladores señalaron que la respuesta no puede depender únicamente de los recursos provinciales porque buena parte de los insumos críticos llegan desde Nación. La advertencia es clara: con los casos en aumento, no puede faltar lo necesario para detectar y tratar a tiempo la sífilis en Río Negro.