Una campaña provincial frente a cifras que preocupan

Neuquén pondrá en marcha una jornada masiva e inédita de testeo rápido y gratuito de VIH en todas las regiones sanitarias, en el marco del Día Mundial del Sida. La medida busca ampliar el diagnóstico temprano y fortalecer las acciones de prevención en un contexto donde algunas infecciones de transmisión sexual muestran un incremento sostenido.

Durante una entrevista en AM550, la médica infectóloga Luciana Moya advirtió sobre la situación epidemiológica actual en la provincia y remarcó que para el caso de sífilis "si hubo un aumento de casos en el boletín oficial”.

“En 2024 se notificaron aproximadamente 600 casos en toda la provincia, y en el primer semestre de este año, van 400, si hay un aumento de casos”, dijo, y agregó que este escenario afecta especialmente a adultos jóvenes.

“La única forma de saber”: recomendaciones de especialistas

Moya insistió en la importancia del acceso al testeo, incluso en personas sin síntomas.

“La recomendación es que todas se testeen alguna vez en la vida, es la única forma de saber si uno convive o no con el virus del VIH”, afirmó.

También remarcó que los diagnósticos tardíos siguen siendo un desafío: “Cuando ya tienen las defensas muy bajas es que estamos llegando tarde”.

Sobre el comportamiento del VIH en la provincia, indicó:

“Es una epidemia que por lo que vemos es estable, una media más alta de mujeres que varones. En 2024 hubo 93 casos en toda la provincia”.

Testeo simultáneo en las siete regiones sanitarias

La iniciativa del Ministerio de Salud incluye a todas las áreas del sistema y se ejecutará de forma descentralizada. Los testeos se realizarán en la Región Alto Neuquén, del Pehuén, Vaca Muerta, del Limay, de la Comarca, de los Lagos del Sur y Confluencia.

En la capital neuquina se trabajará a través de cuatro cuadrantes que integrarán a todos los Centros de Atención Primaria de la Salud. Las pruebas se harán en centros de salud, hospitales, dispositivos móviles y espacios comunitarios, garantizando confidencialidad y acompañamiento profesional en cada instancia.

Capacitación, equipos en territorio y abordaje integral

Personal de salud de los centros Progreso, Nueva Esperanza y Sapere participó de capacitaciones específicas para garantizar una atención adecuada durante la jornada. Otro equipo realizará la misma preparación para la Región del Alto Neuquén.

El operativo incluirá, además del testeo de VIH, una serie de acciones preventivas: consejería en salud sexual y reproductiva, actualización de esquemas de vacunación, control de signos vitales, prevención de ITS y entrega de métodos anticonceptivos.

Un marco legal que fortalece las políticas públicas

La campaña se complementa con la reciente aprobación de la Ley 17.850, que adhiere a la normativa nacional sobre respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. La ley crea una Comisión Multisectorial e Interministerial que funcionará dentro del Ministerio de Salud y que tendrá a su cargo la elaboración de planes de acción, la coordinación con organismos nacionales y locales y la producción de informes periódicos.

Dónde se testea esta semana

Moya confirmó que “en toda la provincia, en varios puntos de la capital neuquina, en Almafuerte, Villa María, San Lorenzo Norte, Valentina Norte, y aclaró que durante toda la semana se va a estar testeando. Por ejemplo, en San Martín de los Andes y el norte, como en Chos Malal, Las Ovejas y otros parajes rurales, en Cutral Co y Zapala.

El objetivo central es ampliar el acceso, garantizar acompañamiento y ofrecer respuestas rápidas y confiables en todas las regiones.

Una estrategia provincial para detectar a tiempo

Con casos de sífilis en ascenso y un escenario epidemiológico que exige atención, Neuquén acelera una política pública que busca anticiparse a los diagnósticos tardíos y fortalecer el cuidado de la salud.

El testeo es gratuito, voluntario y confidencial, y cada persona que obtenga un resultado reactivo será acompañada de inmediato por los equipos de salud.

La entrevista completa