Una pareja de turistas brasileños terminó multada en el Parque Nacional Nahuel Huapi después de ingresar a un sector expresamente prohibido del Ventisquero Negro, uno de los atractivos más visitados de la cordillera rionegrina en cercanías del Cerro Tronador en Bariloche. Pese a las advertencias y a la señalización instalada en el lugar, descendieron hasta la costa de la laguna en una zona considerada de alto riesgo por posibles derrumbes y desprendimientos de rocas. Tras ser identificados por las autoridades, se les labraron las correspondientes actas de infracción.

El episodio ocurrió durante el último fin de semana en el área del Ventisquero Negro, ubicada en la zona de Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 85 kilómetros al sur oeste de Bariloche. Se trata de un sitio único en la Patagonia, donde pueden observarse bloques de hielo desprendidos del glaciar que flotan sobre las aguas oscuras de la laguna. Sin embargo, detrás de ese paisaje impactante también existen sectores donde el acceso está estrictamente restringido por cuestiones de seguridad.

Según informaron desde la Intendencia del Parque Nacional, la pareja ignoró los carteles que prohíben acercarse a la costa de la laguna y además superó las barandas instaladas para impedir el ingreso de visitantes. De esta manera, avanzaron hacia un área que permanece cerrada al público debido a los peligros que presenta el terreno.

La maniobra no pasó inadvertida. Guías y prestadores turísticos que se encontraban trabajando en la zona observaron la situación y dieron aviso inmediato a un guardaparque que realizaba recorridas en otro sector de la jurisdicción. A partir de allí comenzó un operativo para identificar a los responsables.

Posteriormente, mediante material audiovisual aportado por los propios prestadores turísticos y con la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional, las autoridades lograron ubicar a los turistas en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas. Una vez identificados, fueron notificados sobre la infracción cometida y se procedió a confeccionar las actas correspondientes.

Pero la prohibición no responde a una cuestión meramente administrativa. El área del Ventisquero Negro presenta características geológicas que la convierten en un lugar especialmente frágil y peligroso. El suelo está compuesto por morenas glaciares, formadas por materiales poco consolidados que pueden desplazarse con facilidad ante el tránsito de personas.

Además, el terreno presenta pendientes inestables, sectores erosionados y abundante presencia de rocas sueltas. Por esa razón, el ingreso a estas áreas incrementa significativamente el riesgo de derrumbes, desprendimientos de suelo y caídas de piedras que pueden provocar accidentes graves.

A su vez, desde el Parque Nacional remarcaron que se trata de un ambiente natural extremadamente sensible. La circulación fuera de los senderos y miradores habilitados genera daños sobre el ecosistema y afecta la conservación de uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

Por ese motivo, las autoridades recuerdan que los visitantes deben permanecer únicamente en los sectores autorizados para la observación del lago y del ventisquero. En este caso, la pareja decidió ignorar las restricciones y terminó enfrentando una sanción que busca desalentar conductas que ponen en riesgo tanto la seguridad de las personas como la preservación del entorno natural.