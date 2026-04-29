Este martes, la intendencia del Parque Nacional Lanín emitió una advertencia para residentes y visitantes ante una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. Advierten sobre posible caídas de rocas y desprendimientos de rocas en zona de montaña. Dicha condición se mantendrá vigente hasta la mañana de este miércoles 29 de abril.

Qué dice la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el Parque Nacional Lanín

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área del Parque Nacional Lanín será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Desde la administración del área protegida pidieron extremar cuidados y evitar actividades al aire libre mientras persistan las condiciones adversas.

Advierten riesgos por caída de ramas, oleaje y desprendimientos

Desde el Parque recordaron que se trata de un ambiente agreste donde fenómenos naturales como caída de ramas y árboles, desprendimientos de rocas en sectores de montaña y oleaje intenso en lagos forman parte de la dinámica habitual, aunque con vientos fuertes estos riesgos pueden intensificarse.

Por ese motivo recomendaron evitar permanecer en sectores expuestos, especialmente:

Áreas boscosas

Senderos de montaña

Miradores

Costas de lagos

Zonas de acampe y espacios abiertos

Las autoridades también sugirieron suspender actividades recreativas y extremar precauciones en espacios naturales mientras dure la alerta.

Los consejos que brindan desde el Parque Nacional Lanín ante la alerta amarilla emitida por el SMN

Recomendaciones para circular y evitar situaciones de peligro

Ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones figuran:

Precaución en rutas y caminos

Circular con extrema cautela en rutas y caminos, sobre todo en sectores con arbolado cercano o donde el polvo en suspensión pueda afectar la visibilidad.

Evitar navegar en lagos ni realizar actividades náuticas.

Antes de cualquier salida, aconsejan consultar a Prefectura Naval Argentina a través del 106.

Asegurar carpas y objetos sueltos en zonas de campamento.

Dónde consultar el pronóstico y el estado de la alerta

Desde el Parque Nacional Lanín pidieron mantenerse informados únicamente por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Para consultar actualizaciones del pronóstico y niveles de alerta, recomendaron seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).