Alerta amarilla por tormentas en el Alto Valle: cuándo rige y qué se espera

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro estará bajo alerta amarilla por tormentas este sábado 31 de octubre, en el marco de la situación hidrometeorológica que atraviesa la región. El aviso advierte sobre fenómenos de variada intensidad, con lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.

De acuerdo con el pronóstico difundido, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

El escenario requiere atención de los vecinos y vecinas del Alto Valle, especialmente ante la posibilidad de anegamientos temporarios, dificultades para circular y complicaciones derivadas de las tormentas.

Qué fenómenos pueden acompañar a las tormentas

El alerta contempla tormentas de distinta intensidad. Entre los fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas fuertes de viento.

Acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

La concentración de precipitaciones en períodos breves puede generar inconvenientes incluso cuando los acumulados totales no sean excepcionalmente elevados.

Las recomendaciones de la Municipalidad de Centenario ante la alerta amarilla por tormentas

Recomendaciones para evitar inconvenientes durante las tormentas

Ante el pronóstico, se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Evitar circular por calles y sectores anegados.

Extremar las precauciones durante las tormentas.

Prestar atención a las actualizaciones de los organismos de emergencia.

Evitar exponerse innecesariamente durante los episodios de mayor intensidad.

La Municipalidad de Centenario informó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y pidió a la comunidad mantenerse atenta a las recomendaciones preventivas.

Qué significa el alerta amarilla y por qué es importante

El nivel amarillo del sistema de alertas meteorológicas indica la posibilidad de fenómenos que pueden generar inconvenientes y representar riesgos para determinadas actividades cotidianas.

En este caso, la principal preocupación está vinculada con la intensidad de las precipitaciones en períodos cortos, las ráfagas y la eventual caída de granizo.

Para el Alto Valle, donde la circulación entre localidades y los desplazamientos urbanos forman parte de la actividad diaria, resulta importante seguir la evolución del pronóstico y evitar zonas que puedan acumular agua.