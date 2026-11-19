El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de noviembre en distintos sectores de la provincia de Neuquén. El aviso alcanza a los departamentos Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, donde se esperan fenómenos de variada intensidad durante la tarde.

De acuerdo con el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

El pronóstico genera atención especialmente en los valles de Neuquén y Río Negro, donde en jornadas anteriores las tormentas previstas para la tarde terminaron desarrollándose durante la noche.

Qué zonas de Neuquén están bajo alerta amarilla por tormentas

El aviso meteorológico comprende los siguientes sectores:

Departamento Confluencia.

Este del departamento Añelo.

Departamento Pehuenches.

Departamento Picún Leufú.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales.

Las zonas de Neuquén y el Alto Valle más comprometidas por la alerta amarilla - Foto: Captura SMN

Cómo estará el tiempo este jueves en Neuquén capital y el Alto Valle

Para Neuquén capital se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 24 grados. Sin embargo, el ascenso de la temperatura estará acompañado por un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas. El período de mayor inestabilidad está previsto para la tarde, aunque los antecedentes recientes en la región muestran que las tormentas pueden demorarse y extenderse hacia la noche.

Qué precauciones tomar ante las tormentas

Ante el pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, se recomienda adoptar algunas medidas preventivas:

Evitar circular por calles anegadas y no cruzar ríos, arroyos o cañadones crecidos.

Durante las tormentas eléctricas, buscar refugio en lugares seguros y evitar permanecer al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles aislados, alambrados y estructuras metálicas.

Si es necesario viajar, consultar previamente el estado de las rutas.

Seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.

Ante una emergencia, los números de contacto son:

101: Policía.

107: Emergencias sanitarias.

100: Bomberos.

103: Defensa Civil.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén durante el viernes y el fin de semana

Después de las tormentas previstas para este jueves, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones durante el viernes, con cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 24 grados.

Sin embargo, la estabilidad sería transitoria. Para la jornada siguiente se esperan probables lloviznas, cielo mayormente cubierto y un descenso de la temperatura, con máximas que rondarían los 21 grados.