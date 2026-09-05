Alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro: qué zonas se verán afectadas este sábado 5 de septiembre

El primer fin de semana de septiembre comenzará con condiciones meteorológicas adversas en el norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fuertes vientos que afectarán a gran parte de las provincias de Neuquén y Río Negro durante el sábado 5 de septiembre, con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas capaces de generar complicaciones en rutas, zonas urbanas y áreas rurales.

Neuquén: casi toda la provincia bajo advertencia

Según la alerta vigente, la totalidad del territorio neuquino se verá alcanzada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 40 y 65 kilómetros por hora. Las ráfagas más intensas podrían llegar a los 100 km/h, especialmente en sectores cordilleranos, de meseta y áreas expuestas.

Las condiciones más desfavorables se esperan entre la mañana y la tarde del sábado, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Río Negro: el viento impactará en casi todo el territorio

En Río Negro, la advertencia meteorológica también abarca una extensa superficie provincial. El fenómeno alcanzará tanto sectores cordilleranos como zonas del Alto Valle, Valle Medio, Región Sur y la costa atlántica. De acuerdo con el SMN, únicamente algunos sectores del noreste provincial quedarían fuera del área bajo alerta.

Las ráfagas más fuertes podrían registrarse en áreas abiertas y de meseta, donde el viento suele adquirir mayor intensidad debido a la escasa presencia de obstáculos naturales.

En amarillo, las zonas más afectadas por la alerta por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 5 de septiembre - Foto: SMN

Qué implica una alerta amarilla por viento

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas. El SMN señala que estas condiciones pueden generar riesgos para algunas personas y afectar temporalmente servicios, tránsito o actividades al aire libre.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades en espacios expuestos, conducir con precaución en rutas y caminos, mantenerse informado a través de los canales oficiales y asegurar elementos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

Un sábado marcado por el viento en la Patagonia

La presencia de un intenso flujo de aire sobre el norte patagónico convertirá al viento en el principal protagonista de la jornada. Si bien las condiciones variarán según cada localidad, el denominador común será la persistencia de ráfagas fuertes en gran parte de Neuquén y Río Negro, motivo por el cual el SMN mantiene vigente la alerta amarilla para este sábado 5 de septiembre.