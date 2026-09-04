El primer viernes de septiembre llegará con tiempo frío en buena parte de Neuquén. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con temperaturas bajas durante la mañana, heladas en sectores del interior y viento persistente, aunque con menor intensidad que en los días previos. En las localidades cordilleranas continuarán las condiciones invernales, con abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

En la capital de la provincia se prevé cielo entre despejado y parcialmente nublado durante gran parte del día. La temperatura mínima rondará los -2°C y la máxima alcanzará los 16°C. El viento soplará del sector sudoeste con velocidades moderadas y ráfagas cercanas a los 45 km/h.

Zapala: frío matinal y viento persistente

Para la ciudad del centro de la provincia se espera una jornada fría, con heladas durante las primeras horas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento continuará presente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los -3°C y los 10°C, con sensación térmica inferior en los momentos de mayor intensidad del viento.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

El norte de la provincia de Neuquén tendrá condiciones relativamente estables. El SMN prevé cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 0°C, mientras que la máxima rondará los 12°C. Las ráfagas perderán intensidad respecto de jornadas anteriores.

San Martín de los Andes: nubosidad y ambiente invernal

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario típicamente invernal. Se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con temperaturas entre 1°C y 8°C. El viento del oeste seguirá presente durante gran parte del día y no se descartan precipitaciones aisladas en sectores cercanos a la montaña.

Villa La Angostura: frío y posibilidad de lluvias débiles

En Villa La Angostura el viernes se presentará con abundante nubosidad y condiciones frías. Las temperaturas se moverán entre 1°C y 7°C, con probabilidad baja de lluvias débiles durante algunos momentos de la jornada. El viento será moderado y las condiciones seguirán siendo propicias para la presencia de nieve en cotas altas de la cordillera.

Cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de septiembre en Neuquén

De acuerdo con el SMN, el fin de semana comenzará con un marcado descenso térmico en gran parte de la provincia, acompañado por mañanas con heladas y condiciones más estables en los valles neuquinos.