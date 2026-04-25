Este sábado 25 de abril, el otoño mostrará su faceta más cruda. Tras una semana de variabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de un frente frío que afectará a toda la región. Con la llegada de esa masa polar, se consolidarán condiciones de heladas matinales y una atmósfera muy inestable en la zona cordillerana.

Pronóstico para Neuquén capital y los Valles

Para la zona comprendida por la ciudad de Neuquén y localidades aledañas como Plottier y Centenario, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero el sol no será suficiente para calentar la jornada.

Temperatura: Se espera una mínima que podría rozar los -2°C durante la madrugada, con una máxima que no superará los 18°C.

Viento: Será el protagonista de la tarde, con ráfagas del sector sudoeste que podrían alcanzar los 68 km/h, lo que incrementará la sensación de frío.

Cómo estará el tiempo en Zapala y el centro de la provincia

Para la ciudad de Zapala, las condiciones serán más rigurosas debido a la altitud. El cielo estará parcialmente nublado y la visibilidad podría verse reducida por polvo levantado por el viento.

Temperatura: La mínima se ubicará en los 4°C, mientras que la máxima llegará a los 16°C.

Viento: Se prevé un aumento de la intensidad hacia la tarde-noche, con ráfagas del oeste-sudoeste que podrían tocar los 77 km/h.

El tiempo para Chos Malal y el Norte neuquino

En el norte de la provincia de Neuquén se presentarán condiciones de mayor estabilidad en comparación con la zona sur. De todos, modos, en las primeras horas del día, el frío no dará tregua.

Temperatura: En Chos Malal, la mínima será de 5°C y la máxima escalará hasta los 21°C, siendo la zona más cálida de la provincia.

Condiciones: Cielo mayormente despejado con vientos moderados, ideal para actividades al aire libre siempre que se cuente con abrigo adecuado.

Frío y nieve en San Martín de los Andes y Villa La Angostura

La zona de la Cordillera de los Andes será la región más afectada por la inestabilidad. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el invierno parece querer adelantarse en las primeras horas de este sàbado.

Temperatura: Frío extremo con mínimas de -2°C y máximas de apenas 8°C o 9°C.

Precipitaciones: Se mantiene la probabilidad de lluvias débiles y nevadas aisladas en las zonas altas y cerros cercanos.

Viento: Ráfagas de hasta 50 km/h que harán que la sensación térmica se mantenga bajo cero durante casi todo el día.

Cuáles son las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante circunstancias de frío extremo

El SMN mantiene vigente la alerta amarilla por vientos y el marcado descenso térmico para este sábado 25 de abril. En especial, la zona cordillerana de Neuquén es donde más se sentirá el descenso de la temperatura.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan: