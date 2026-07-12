Rutas de Neuquén: todos los tramos están transitables, pero piden circular con precaución

Las condiciones de circulación comenzaron a normalizarse en las rutas nacionales de la provincia de Neuquén luego del temporal de nieve y lluvia que afectó distintos sectores de la región. De acuerdo con el último reporte difundido por Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución, aunque persisten riesgos asociados a las condiciones propias del invierno.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente en los sectores cordilleranos donde las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de hielo sobre la calzada.

Uno de los corredores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 40. En el tramo comprendido entre Siete Lagos y Río Hermoso, la calzada se encuentra despejada pero húmeda. Equipos viales continúan realizando tareas preventivas con solución salina para reducir la formación de hielo. También se advirtió sobre la posible presencia de animales sueltos.

Sobre la misma ruta, entre Zapala y Las Lajas, la calzada permanece despejada y húmeda. Sin embargo, se registran bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en distintos sectores del recorrido.

La Ruta Nacional 40 entre el empalme con la Ruta 237 y Villa La Angostura también se encuentra habilitada. En este tramo se reportó calzada húmeda y presencia de heladas en algunos sectores, por lo que se solicita circular a velocidad moderada y prestar especial atención durante las primeras horas del día y en zonas de sombra.

Vialidad Nacional también alertó por visibilidad reducida debido a la niebla en el corredor de la Ruta 40 entre Zapala, Catán Lil y Las Lajas.

Una situación similar se presenta en la Ruta Nacional 237, particularmente entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40, donde los bancos de niebla pueden afectar la visibilidad de los conductores.

Para quienes se dirigen hacia la cordillera, las autoridades recordaron que es obligatoria la portación de cadenas metálicas. La medida busca garantizar que los vehículos cuenten con el equipamiento necesario ante eventuales nevadas o formación de hielo.

Desde Vialidad Nacional insistieron en la importancia de consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar un viaje, debido a que las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente la transitabilidad durante el invierno. El organismo también recuerda que, ante emergencias en rutas concesionadas, se encuentra disponible la línea 140, mientras que el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional atiende a través de los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073.