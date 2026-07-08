Las vacaciones de invierno comenzaron con un desafío inesperado para quienes planean recorrer Neuquén. Después de un temporal de lluvia que dejó importantes acumulados de agua, caída de rocas y complicaciones en distintos sectores de la cordillera, desde este jueves el escenario cambiará por completo: bajarán con fuerza las temperaturas, llegarán las nevadas y el hielo volverá a ser un factor determinante para quienes circulen por las rutas.

El cambio coincide con el inicio del receso escolar en gran parte del país, cuando aumenta el movimiento hacia los destinos turísticos de la provincia. Frente a ese panorama, los organismos de emergencia reforzaron el monitoreo y preparan un despliegue especial para responder ante cualquier contingencia.

El temporal no terminó: ahora llega el aire polar

Las lluvias que comenzaron el martes dejaron una situación poco habitual en la región de los lagos, el sur de Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó, en diálogo con "La segunda mañana", que se emite por la AM550, que "por ahora las condiciones tienen un pequeño mejoramiento temporario durante el día de hoy, pero van a persistir las lluvias que estamos teniendo. Hubo precipitaciones muy elevadas en zonas de los lagos, sur de Aluminé, hacia San Martín, Junín y Villa La Angostura".

La magnitud del fenómeno obligó a tomar decisiones preventivas. "Hace mucho no teníamos un alerta roja", afirmó Cruz al recordar que, en coordinación entre el Gobierno provincial, la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo y Vialidad Nacional, se resolvió cerrar la Ruta Nacional 40 entre el cruce con la Ruta 237 y Río Hermoso debido a los desprendimientos de rocas provocados por el enorme caudal de agua.

A pesar de la intensidad del temporal, el funcionario destacó que no hubo personas afectadas directamente. Sí se registraron ingresos de agua en algunas viviendas de San Martín de los Andes, donde trabajaron equipos municipales y bomberos.

La advertencia para quienes empiezan a viajar

El alivio será breve. El ingreso de una masa de aire frío modificará rápidamente las condiciones en toda la provincia.

"Hoy persiste el viento y lluvias de variada intensidad, pero ya no intensas como ayer. Esto nos va a acompañar hasta el domingo. Desde el jueves se espera un cambio total de las temperaturas, inclusive la caída de nieve en zonas del norte y centro de la provincia, incluyendo Cutral Co y Zapala", advirtió Cruz.

El fenómeno continuará durante varios días.

"Desde esta noche se empieza a registrar el ingreso de aire frío con nevadas y hacia el fin de semana y el inicio de la semana que viene. El viento nos acompañará todos los días como común denominador, el viento patagónico", agregó.

La combinación de nieve, hielo y ráfagas puede modificar rápidamente las condiciones de circulación, especialmente en los corredores de montaña.

Vacaciones de invierno: más tránsito justo cuando empeoran las rutas

El inicio del receso escolar implica un fuerte incremento del tránsito hacia San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue y otros destinos turísticos. Este año, ese movimiento coincidirá con uno de los cambios meteorológicos más importantes del invierno.

"La gente ya empieza a circular por las vacaciones y las bajas temperaturas se van a intensificar, con nieve", señaló Cruz.

Al mismo tiempo, destacó que estas precipitaciones representan una buena noticia para la provincia después de varios inviernos con escasez de nieve y agua.

"Para la provincia es muy bueno, no solo por el turismo sino por el déficit que hay en la faltante de agua y de nieve. Es una antesala que promete tener algo más en consideración con años anteriores", explicó.

Qué rutas presentan mayores complicaciones

Las bajas temperaturas ya comenzaron a generar hielo sobre distintos corredores provinciales.

Según el último parte de transitabilidad, permanecen intransitables la Ruta Provincial 13 entre Primeros Pinos y Litrán, la Ruta Provincial 23 entre Litrán y Pino Hachado y la Ruta Provincial 26 entre Caviahue y Copahue.

Además, el Paso Internacional Pino Hachado permaneció cerrado durante parte de la mañana por acumulación de nieve y hielo, aunque posteriormente fue rehabilitado cuando mejoraron las condiciones.

Las autoridades también recomiendan evitar la circulación nocturna por distintos tramos de las rutas provinciales 11, 13, 24, 26, 46, 60, 61, 62, 63 y 65, además de sectores de la Ruta Nacional 40, donde las condiciones pueden variar rápidamente según avance el temporal.

Un operativo especial para las semanas de mayor movimiento

Con el aumento de turistas esperado para los próximos días, la Provincia pondrá en marcha un operativo especial que permanecerá activo durante dos semanas y media.

"Este fin de semana empieza el operativo que desplegará presencia permanente sobre la Ruta 237, la Ruta 40 en la zona de Siete Lagos, la Ruta 234 desde La Rinconada hasta Junín de los Andes, la Ruta 46, la Ruta 13 y también con apoyo en la zona norte desde Chos Malal y Ruta 40 hacia Las Lajas", informó Cruz.

El funcionario explicó que el objetivo es brindar una respuesta rápida frente a cualquier emergencia.

"Se realiza una cobertura de respuesta a emergencias. Se da apoyo con material especializado en casos de inundación, anegamiento y rescates. Se coordina con diferentes áreas de provincia, Nación y municipios", indicó.

Ese despliegue se apoyará además en el monitoreo permanente que realizan el Servicio Meteorológico Nacional, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y los organismos provinciales para seguir la evolución del fenómeno.

Antes de salir, una decisión puede evitar muchos problemas

Con lluvias que todavía persisten en algunos sectores, el ingreso de aire polar y las nevadas previstas para los próximos días, las autoridades insisten en que cada viaje requiere una planificación previa.

El estado de las rutas puede modificarse en pocas horas por la acumulación de nieve, la formación de hielo o el trabajo de las máquinas viales. Por eso, recomiendan consultar el parte actualizado de transitabilidad antes de emprender cualquier recorrido, evitar circular durante la noche y respetar todas las indicaciones del personal que trabaja sobre los caminos.

El comienzo de las vacaciones encontrará a Neuquén con paisajes completamente invernales. Disfrutarlos dependerá, en gran medida, de llegar con tiempo, elegir el momento adecuado para viajar y mantenerse informado durante todo el recorrido.