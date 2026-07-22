Neuquén capital registró una breve nevada que luego dio paso a la lluvia

Neuquén capital registró una breve nevada durante este martes, un fenómeno que pudo observarse durante algunos minutos en distintos sectores de la ciudad antes de que la precipitación se transformara en lluvia.

Uno de los registros fue realizado en las afueras de Prima Multimedios, en el barrio Belgrano, donde un video captó cómo la nieve alcanzó a cubrir una pequeña parte del paisaje urbano antes de desaparecer por el cambio de las condiciones meteorológicas. También llegaron imágenes de que en Allen, también se observaron algunos copos, aunque el fenómeno fue muy breve y sin acumulación.

Algunos copos presentes en Allen.

Hasta el momento no se reportaron inconvenientes asociados al fenómeno y la precipitación continuó en forma de lluvia.

La nieve volvió a aparecer en Neuquén capital

Aunque fue por pocos minutos, la nieve volvió a hacerse presente en Neuquén capital, una situación que rápidamente llamó la atención de los vecinos por tratarse de un fenómeno poco frecuente en la ciudad.

Las imágenes registradas en el barrio Belgrano muestran calles, vehículos y techos con una fina capa blanca antes de que la lluvia reemplazara completamente a los copos.

¿Por qué nevó y luego comenzó a llover?

Este tipo de episodios suele producirse cuando la temperatura se encuentra cerca del punto de congelación y coinciden suficiente humedad con el ingreso de aire frío.

Cuando la temperatura aumenta apenas algunos grados, la nieve pierde las condiciones necesarias para mantenerse y la precipitación vuelve a convertirse en lluvia, como ocurrió en esta oportunidad.

Un fenómeno poco frecuente en la capital neuquina

Si bien las nevadas son habituales en gran parte de la cordillera neuquina durante el invierno, Neuquén capital registra este tipo de episodios solo en determinadas condiciones meteorológicas.

En los últimos años la ciudad tuvo algunos eventos similares, aunque generalmente de corta duración y con escasa acumulación. Además, especialistas explican que el crecimiento urbano y el efecto conocido como "isla de calor" dificultan que la nieve permanezca durante mucho tiempo sobre la superficie.