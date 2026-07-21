Las intensas nevadas, lluvias y bajísimas temperaturas que afectan a gran parte de Neuquén obligaron a reforzar los operativos de prevención y asistencia en distintos puntos de la provincia. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, desplegó recursos en los principales corredores viales para garantizar la seguridad de quienes circulan por rutas de la cordillera, el centro y el norte provincial.

El dispositivo involucra a personal de Protección Civil, Seguridad Vial, Policía de Neuquén, SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén), Dirección Provincial de Vialidad y otros organismos que trabajan de manera coordinada para asistir a conductores y responder ante emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

Las tareas se concentran especialmente en las rutas nacionales 237 y 40 y en las rutas provinciales 13, 21, 26, 27 y 46, además de sectores de alta circulación turística y productiva como Siete Lagos, Aluminé, Villa Pehuenia, Caviahue, Copahue, Zapala, Cutral Co, Piedra del Águila y localidades del norte neuquino.

Rutas complicadas y restricciones para circular

Las condiciones más complejas se registraban este martes en la Ruta Provincial 13, que permanecía intransitable debido a la acumulación de nieve y hielo. En tanto, sobre la Ruta Provincial 46 era obligatorio el uso de cadenas entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 24.

A esto se sumaban sectores con baja visibilidad por bancos de niebla, especialmente en la Cuesta del Rahue, una situación que obliga a extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) recomendaron consultar el estado actualizado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje, verificar las condiciones meteorológicas y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre las rutas.

Piden postergar los viajes hacia Chile

Uno de los principales pedidos de las autoridades apunta a quienes tenían previsto cruzar la cordillera. Las regiones chilenas de La Araucanía, Biobío y Los Ríos también se encuentran afectadas por un intenso sistema frontal que provocó anegamientos, crecidas de cursos de agua y complicaciones en distintos sectores.

En ese contexto, el paso internacional Pino Hachado permanecía cerrado por acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, mientras equipos de Vialidad realizaban tareas para recuperar las condiciones de transitabilidad.

La recomendación oficial es postergar los viajes hacia Chile hasta que mejoren las condiciones climáticas y se normalice la situación en los pasos fronterizos.

Impacto para vecinos, turismo y transporte regional

La situación afecta especialmente a residentes de las localidades cordilleranas, transportistas, trabajadores vinculados al turismo y familias que se desplazan durante el receso invernal.

Además de las dificultades para circular, el temporal genera demoras en los traslados, mayores costos operativos para empresas de transporte y una fuerte demanda de asistencia en sectores donde la nieve se acumuló con intensidad durante los últimos días.

Las autoridades provinciales remarcaron que el objetivo del operativo es evitar incidentes y garantizar una respuesta rápida ante contingencias, especialmente en zonas alejadas donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de horas.

Qué dice el pronóstico para los próximos días

De acuerdo con los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), hacia el fin de semana se espera una leve recuperación de las temperaturas en gran parte de la provincia.

Sin embargo, los especialistas anticipan que hacia fines de julio podría ingresar un nuevo sistema frontal con precipitaciones más intensas y la posibilidad de viento Zonda en algunos sectores antes del avance de otro frente frío.

Por ese motivo, el Gobierno provincial continuará monitoreando la evolución del fenómeno junto con los organismos operativos y mantendrá actualizada la información sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos.