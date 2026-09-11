El Día del Maestro, que se conmemora este viernes 11 de septiembre en homenaje al legado de Domingo Faustino Sarmiento, estará marcado por condiciones invernales en buena parte de Neuquén. De acuerdo con los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias en los valles y nevadas de variada intensidad en sectores cordilleranos y del norte provincial. Además, continúan vigentes alertas por nevadas para distintas localidades neuquinas.

Neuquén capital: jornada fresca y con cielo mayormente cubierto

En la capital provincial se espera un viernes frío, con abundante nubosidad y probabilidad de algunas precipitaciones aisladas durante la primera parte de la jornada. El viento soplará del sector sudeste y contribuirá a una sensación térmica más baja.

Mínima: 2°C



Máxima: 8°C

La mejora comenzaría hacia la noche, aunque persistirá el ambiente frío típico de los últimos días.

Zapala: entre la nieve y las bajas temperaturas

La ciudad del centro neuquino se encuentra dentro de las zonas alcanzadas por el alerta amarilla por nevadas emitida para este viernes. Se prevén períodos de nieve y agua nieve, especialmente durante la mañana, con temperaturas muy bajas durante toda la jornada.

Mínima: -2°C



Máxima: 4°C

Las condiciones podrían generar complicaciones en rutas y caminos de la región, por lo que se recomienda consultar el estado de transitabilidad antes de viajar.

Chos Malal: el norte neuquino bajo alerta por fuertes nevadas

El norte provincial será una de las regiones más afectadas por el ingreso de aire polar. En Chos Malal rige un alerta naranja por nevadas, con acumulaciones significativas de nieve previstas para distintos sectores de la zona.

Mínima: 0°C



Máxima: 5°C

Se espera una jornada muy fría, con probabilidad de nevadas durante las primeras horas y persistencia de heladas.

San Martín de los Andes: regreso de la nieve en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá un viernes plenamente invernal. El SMN mantiene un alerta amarilla por nevadas y se esperan precipitaciones níveas durante gran parte del día.

Mínima: -1°C



Máxima: 1°C

Las nevadas podrían acumular varios centímetros y afectar la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales.

Villa La Angostura: nieve y temperaturas bajo cero

Villa La Angostura también permanecerá bajo alerta amarilla por nevadas. Los pronósticos indican nevadas persistentes desde la madrugada y durante buena parte de la jornada, con acumulaciones que podrían superar los 10 centímetros en sectores cordilleranos.

Mínima: -1°C



Máxima: 1°C

La combinación de nieve, hielo y bajas temperaturas obligará a extremar las precauciones al circular por rutas de la región.