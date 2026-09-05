Alerta por nevadas en Neuquén: Pino Hachado quedó cerrado y piden evitar circular de noche

El ingreso de un frente de bajas temperaturas mantiene vigente un alerta meteorológico por nevadas en la zona cordillerana de Neuquén. En este contexto, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado durante toda la jornada debido a las condiciones adversas, con calzada congelada, viento fuerte y baja adherencia.

El aviso indica que se esperan nevadas de variada intensidad en el centro y norte cordillerano de la provincia. Ante este escenario, se solicitó evitar la circulación durante la noche y la madrugada, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Desde los organismos de seguridad vial remarcaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para transitar por los sectores afectados y recomendaron verificar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Pino Hachado cerrado y otros pasos habilitados

Según el parte de Vialidad Nacional correspondiente a este sábado 5 de septiembre, todos los tramos de rutas nacionales en Neuquén se encuentran transitables con precaución, aunque se registran bajas temperaturas, fuertes heladas y equipos trabajando en distintos sectores.

El paso internacional Pino Hachado se encuentra intransitable durante toda la jornada. La calzada presenta hielo, bajas temperaturas, viento fuerte y baja adherencia, mientras los equipos operativos trabajan en la zona. Además, se informó sobre la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras en el kilómetro 48.

En tanto, el paso Cardenal Samoré permanece habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con extrema precaución. En el sector se registran sectores con hielo y acumulación de neviscas, además de fuertes heladas, por lo que se recomienda mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. También se encuentran habilitados los pasos internacionales Icalma y Mamuil Malal.

Recomendaciones para circular

Vialidad Nacional recordó que quienes deban viajar por las rutas neuquinas deben hacerlo con máxima precaución, respetando las indicaciones del personal operativo y llevando cadenas físicas en los vehículos.

Además, se recomienda consultar previamente el estado actualizado de las rutas nacionales y las condiciones de los pasos fronterizos antes de emprender cualquier recorrido.