El primer fin de semana de septiembre llegará con condiciones plenamente invernales en la provincia de Neuquén. De acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado estará marcado por el frío, las heladas durante la mañana y el viento en distintos sectores del territorio provincial. Además, continúa vigente una alerta amarilla por viento para zonas de la cordillera y del norte neuquino.

Las bajas temperaturas serán una constante desde el amanecer, con registros bajo cero en varias localidades del interior. En la cordillera persistirá el ambiente frío, mientras que en los valles habrá cielo entre parcialmente nublado y despejado, acompañado por ráfagas moderadas.

El SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las alertas vigentes, especialmente en las zonas alcanzadas por el aviso amarillo por viento. Para quienes deban circular por rutas del interior o la cordillera, se aconseja consultar el estado de los caminos antes de viajar y extremar las precauciones ante las ráfagas.

Neuquén capital: mañana fría y tarde fresca

La capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado a despejado. La temperatura mínima rondará los 0°C y la máxima llegará a 13°C. El viento soplará del sector sudeste con intensidad moderada y algunas ráfagas durante la tarde. Las primeras horas del día estarán marcadas por heladas.

Zapala: heladas y ráfagas en la zona centro

En la ciudad de Zapala se espera una mañana muy fría, con una mínima cercana a -3°C y una máxima de 10°C. El cielo se presentará con nubosidad variable y habrá viento persistente, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en sectores expuestos de la región centro de la provincia.

Chos Malal: frío y viento en el norte neuquino

El norte provincial continuará bajo la influencia del aire frío. En Chos Malal se prevé una mínima de -2°C y una máxima de 12°C. El viento será protagonista durante gran parte de la jornada y no se descartan ráfagas fuertes asociadas al sistema que motivó la alerta meteorológica para la región.

San Martín de los Andes: ambiente invernal en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá temperaturas bajas durante todo el día. El SMN prevé una mínima cercana a -4°C y una máxima de 6°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento podría presentar ráfagas intensas, especialmente en zonas altas y pasos fronterizos.

Villa La Angostura: sábado frío junto al Nahuel Huapi

En Villa La Angostura las condiciones seguirán siendo típicamente invernales. Se espera una mínima de -5°C y una máxima de 5°C, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. Durante la mañana se registrarán heladas generalizadas y el viento aumentará hacia la tarde.