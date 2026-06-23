El Parque Nacional Lanín informó que continúa vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este 24 de junio, debido a la llegada de nevadas y fuertes vientos que afectarán distintos sectores de la provincia de Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno incluirá nevadas de variada intensidad. En las zonas de meseta se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros, mientras que en los sectores cordilleranos podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros de nieve. Las autoridades advirtieron además que esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas áreas.

A este escenario se sumará la presencia de vientos intensos. En la región de Neuquén se prevén ráfagas provenientes del oeste, con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 kilómetros por hora y picos que podrían alcanzar los 90 km/h. En otras áreas de la provincia se esperan vientos del sector norte, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas de similar intensidad.

El Parque Nacional Lanín pidió evitar actividades al aire libre

Ante las condiciones previstas, las autoridades del Parque Nacional Lanín recomendaron suspender actividades recreativas y deportivas al aire libre durante el período de vigencia de la alerta.

Desde el organismo recordaron que los senderos, caminos y espacios de uso público se encuentran inmersos en ambientes naturales donde es habitual la caída de ramas, árboles y piedras durante eventos meteorológicos intensos. Por ese motivo solicitaron a residentes y visitantes extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Entre las recomendaciones difundidas se destaca evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del temporal. En caso de encontrarse circulando durante una nevada importante, aconsejaron permanecer dentro del vehículo y no intentar desplazarse a pie a la intemperie.

Asimismo, recomendaron transitar con máxima precaución en rutas y caminos de montaña, mantener distancia prudencial entre vehículos y consultar previamente el estado de las rutas nacionales y provinciales.

Las autoridades también sugirieron no realizar actividades náuticas mientras persistan las condiciones adversas. En ese sentido, indicaron que quienes tengan previsto navegar deben consultar previamente la información emitida por Prefectura Naval Argentina.

El alerta alcanza una amplia zona cordillerana de Neuquén en un contexto de bajas temperaturas y condiciones típicas del invierno patagónico, por lo que se espera que durante las próximas horas se actualicen los reportes sobre el comportamiento del fenómeno y su impacto en la circulación y las actividades turísticas.