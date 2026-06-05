La cordillera neuquina comienza a vestirse de invierno. Los pronósticos meteorológicos para los próximos días anticipan la llegada de nuevas nevadas en San Martín de los Andes y otras localidades de la zona andina, un escenario que alimenta las expectativas de cara al inicio de la temporada turística y deportiva.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el próximo 9 de junio se registrarían nevadas débiles en San Martín de los Andes, con temperaturas máximas cercanas a los 2 grados. El fenómeno marcaría uno de los primeros eventos significativos de la temporada invernal en la región, acompañando el ingreso de una masa de aire frío sobre la cordillera.

La nieve vuelve a ser protagonista en la cordillera neuquina de cara al inicio de la temporada turística.

Por su parte, el pronóstico extendido de AccuWeather prevé nuevas precipitaciones níveas alrededor del 13 y el 18 de junio. Las condiciones estarán acompañadas por un descenso térmico más pronunciado, con registros que podrían ubicarse por debajo de los 0 grados durante las noches y primeras horas de la mañana, favoreciendo la acumulación de nieve en sectores de mayor altura.

En este contexto, el centro invernal Cerro Bayo ya puso en marcha su cronograma de apertura. Desde el 6 de junio quedaron habilitadas las actividades peatonales, mientras que la apertura de pistas para principiantes está prevista para el 13 de junio, siempre sujeta a las condiciones climáticas y a la cantidad de nieve disponible. Desde el complejo destacaron que la combinación entre las nevadas naturales y el trabajo de los cañones de nieve artificial será fundamental para garantizar una adecuada base operativa.

La acumulación de nieve en las zonas altas es clave para el desarrollo de las actividades invernales.

Las perspectivas para el invierno 2026 son alentadoras. Distintos modelos meteorológicos coinciden en la posibilidad de nuevos ingresos de aire frío y húmedo durante junio, una condición que podría favorecer la acumulación de nieve en la cordillera neuquina. Aunque no se esperan grandes nevadas en las zonas urbanas de Villa La Angostura, las áreas altas presentan un escenario mucho más favorable para el desarrollo de las actividades invernales.

Con temperaturas bajas y nuevos episodios de nieve en el horizonte, la región se prepara para una temporada que podría comenzar con buenas condiciones para el esquí y el turismo de montaña, uno de los principales motores económicos de la cordillera neuquina durante el invierno.