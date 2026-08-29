El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por lluvias y nevadas para distintos sectores de la cordillera neuquina durante este sábado y domingo. El aviso alcanza a la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, mientras que desde Vialidad Nacional informaron que las rutas se encuentran transitables con precaución y que se mantienen operativos los equipos de despeje; sin embardo, el paso internacional Pino Hachado se encuentra cerrado por el momento.

En las áreas alcanzadas por la alerta se esperan lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros durante todo el período, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En los sectores más elevados no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve. Además, el SMN anticipó nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 40 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.

En las zonas más bajas, en tanto, podría registrarse una combinación de lluvia y nieve o precipitaciones únicamente en forma de lluvia.

Por otra parte, durante este sábado también rige una alerta amarilla por lluvias para Chos Malal, Loncopué, los departamentos Minas, Picunches y Ñorquín. En esos sectores se prevén lluvias persistentes con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Recomendaciones para circular por rutas cordilleranas

Ante las condiciones previstas, desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, recomendaron extremar las precauciones al transitar por rutas y caminos cordilleranos.

Además, solicitaron conducir a velocidad precautoria, consultar previamente el estado de los caminos y verificar las condiciones de transitabilidad antes de iniciar un viaje, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente en los sectores de montaña.

Estado de rutas y pasos internacionales

Desde Vialidad Nacional indicaron que todos los tramos de rutas nacionales en la provincia permanecen transitables con precaución. Personal y equipos del organismo trabajan en distintos sectores con tareas de despeje de nieve y distribución de fundentes para garantizar la circulación.

En cuanto a los pasos fronterizos, Cardenal Samoré se encuentra habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros, aunque continúa suspendido para el transporte de carga. En tanto, Pino Hachado permanece cerrado por acumulación de nieve sobre la calzada e Icalma también se encuentra cerrado por presencia de hielo y nieve.

El paso Mamuil Malal continúa habilitado, aunque con uso obligatorio de cadenas. Desde los organismos de prevención recordaron que es fundamental portar cadenas físicas para circular por sectores afectados por nieve o hielo y consultar la información actualizada antes de emprender viajes hacia la cordillera.