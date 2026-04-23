Con foco en la prevención, la atención sanitaria y la protección materno-infantil, la diputada Carina Riccomini (Juntos) presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Atención Integral de Personas Gestantes en Situación de Consumo Problemático y Protección del Recién Nacido. La propuesta ingresó a la Legislatura de la provincia del Neuquén este martes 21 de abril y plantea fortalecer la detección temprana de consumos durante el embarazo, garantizar acompañamiento interdisciplinario y ampliar las herramientas del sistema público de salud para intervenir en este tipo de situaciones.

La iniciativa impulsada por Riccomini prevé que el programa funcione bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y que su alcance en el territorio sea mediante dispositivos específicos distribuidos por regiones. En este sentido se requerirá de consultorios especializados y de equipos interdisciplinarios.

Consultorios especializados y equipos interdisciplinarios

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de consultorios especializados dentro del sistema público para atender a personas gestantes en situación de consumo problemático. De acuerdo con la de Riccomini, estos espacios brindarían atención obstétrica, seguimiento clínico, asistencia en salud mental, intervención psicosocial y estrategias de reducción de riesgos, además de articular con servicios de tratamiento de adicciones.

El esquema del proyecto contempla también la conformación de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de medicina, salud mental, trabajo social y enfermería, con posibilidad de sumar otros perfiles según las necesidades de cada servicio.

Desde el texto del proyecto se sostiene que el objetivo es garantizar un abordaje integral, alejado de enfoques punitivos y centrado en el acompañamiento sanitario de la embarazada y de la persona por nacer.

El proyecto prevé estudios en recién nacidos ante riesgos detectados

Otro punto destacado de la iniciativa es la incorporación de estudios para detectar metabolitos de sustancias psicoactivas en recién nacidos cuando los equipos profesionales identifiquen factores de riesgo.

La medida se aplicaría en hospitales públicos junto con la pesquisa neonatal e incluiría, como mínimo, análisis para cocaína, cannabinoides y benzodiacepinas.

Además, el texto contempla que estos estudios también tengan cobertura del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y estén acompañados por seguimiento pediátrico especializado en el período postnatal.

La propuesta busca, además, proteger la salud del niño por nacer y del recién nacido con controles posteriores y seguimiento interdisciplinario.

Preocupación por el aumento de casos en Neuquén

En los fundamentos, Riccomini advierte sobre un incremento sostenido de casos de recién nacidos con presencia de metabolitos de sustancias psicoactivas en la provincia.

Según relevamientos citados en el proyecto, esa situación podría crecer hasta un 100% en el corto plazo, un escenario que encendió alertas y motivó el impulso legislativo.

La iniciativa también pone el foco en los posibles efectos de la exposición prenatal a sustancias, tanto en el corto plazo —como síndrome de abstinencia neonatal o dificultades en alimentación y sueño— como en el desarrollo futuro.

Un enfoque de salud pública y prevención

La legisladora remarcó que la propuesta apunta a fortalecer políticas públicas de salud materno-infantil desde una mirada preventiva e integral. “Frente a este escenario, resulta necesario avanzar en políticas públicas que prioricen un enfoque de salud, prevención y acompañamiento, evitando respuestas de carácter punitivo”, plantea el proyecto.

El proyecto de ley N° 18.283 cuenta además con el acompañamiento de Claudio Domínguez, Ludmila Gaitán, Juan Sepúlveda, Patricia Fernández, César Gass y Mercedes Tulián. Ahora la iniciativa deberá iniciar su recorrido legislativo, mientras abre el debate sobre nuevas herramientas para abordar los consumos problemáticos durante el embarazo en la provincia de Neuquén.