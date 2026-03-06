La comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de Neuquén comenzó a analizar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 1° de marzo que propone la creación de la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC).

Durante la reunión, diputados y diputadas coincidieron en la importancia de ampliar la oferta académica vinculada a las artes en la provincia. Sin embargo, plantearon la necesidad de contar con mayor información técnica y académica antes de avanzar con el tratamiento legislativo de la iniciativa. En ese marco, la comisión resolvió convocar a autoridades educativas y referentes del sector cultural para profundizar el análisis del proyecto y conocer más detalles sobre su implementación, estructura académica y alcance territorial.

Por su parte, el diputado del MPN Gerardo Gutiérrez planteó consultas relacionadas con la localización de la sede central de la futura universidad, prevista en la ciudad de Neuquén. El legislador sugirió además evaluar la iniciativa en el contexto del proceso de regionalización impulsado por el gobierno provincial. “Hay que analizar si realmente es Neuquén Capital el lugar ideal para generar la sede principal”, señaló Gutiérrez, al advertir sobre las dificultades de traslado y los costos que enfrentan muchos estudiantes del interior de la provincia.

Asimismo, propuso invitar a la comisión a Naldo Labrín, a quien el gobernador Rolando Figueroa mencionó como uno de los principales impulsores de la iniciativa. Según se destacó, Labrín podría realizar un aporte intelectual y de asesoramiento al proceso de creación de la nueva casa de estudios.

La futura universidad buscará fortalecer la formación en disciplinas artísticas y culturales, además de promover el rescate, la preservación y la difusión de las obras y personajes que forjaron la identidad cultural de Neuquén. Mientras tanto, el proyecto continuará en etapa de análisis dentro de la comisión antes de avanzar en el debate legislativo.