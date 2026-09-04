Alertan a escuelas de Neuquén por ofrecimientos de Internet y antenas que no cuentan con el aval oficial

El Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) emitieron una advertencia dirigida a equipos directivos, docentes y comunidades educativas ante la presencia de personas que visitan establecimientos escolares para ofrecer la instalación de antenas y servicios de internet de la empresa Starlink.

Según informaron desde la cartera educativa, quienes realizan estas gestiones no representan al Estado provincial y solicitan la firma de autoridades escolares para avanzar con las propuestas. Frente a esta situación, las autoridades pidieron extremar las precauciones y evitar la firma de cualquier documentación que no cuente con el aval expreso de los organismos competentes.

La advertencia de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización y la Dirección de Telecomunicaciones

Desde la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización y la Dirección de Telecomunicaciones aclararon que los equipos y servicios ofrecidos no están registrados en los sistemas provinciales ni forman parte de la estrategcia oficial de conectividad que actualmente se desarrolla en las escuelas.

La advertencia busca resguardar a las instituciones educativas de posibles inconvenientes administrativos, técnicos y económicos. En ese sentido, remarcaron que, al tratarse de servicios contratados por fuera de los mecanismos oficiales, la Provincia no tendrá capacidad de intervención ante fallas, interrupciones o problemas de funcionamiento.

Además, explicaron que tampoco se brindará soporte técnico ni se garantizará la continuidad del servicio o su financiamiento a futuro, lo que podría generar dificultades para las escuelas que decidan avanzar con este tipo de acuerdos.

Las autoridades educativas insistieron en la importancia de utilizar los canales institucionales habilitados para cualquier necesidad vinculada a la conectividad escolar. Recordaron que el sistema SUME (Sistema Único de Mantenimiento Escolar) es la única vía oficial para reportar inconvenientes, solicitar mejoras o gestionar ampliaciones del servicio de internet.

A través de este mecanismo, cada pedido es evaluado por los equipos técnicos correspondientes, lo que permite garantizar acompañamiento, respaldo institucional y soluciones acordes a las necesidades de cada establecimiento educativo.