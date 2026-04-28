El gobierno de la provincia de Neuquén publicó este lunes 27 de abril el decreto reglamentario de la Ley Provincial 3268 de Concientización e Información sobre el Uso Responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La norma, sancionada por la Legislatura neuquina en julio de 2025, fija criterios para el uso de celulares y dispositivos tecnológicos móviles en las escuelas.

Qué establece la reglamentación de teléfonos celulares en las escuelas neuquinas

La reglamentación establece límites y pautas específicas para los niveles Inicial, Primario y Secundario, con un enfoque que combina restricciones, uso pedagógico regulado y acuerdos construidos por cada comunidad educativa.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la medida se complementa con políticas ya implementadas, como el bloqueo de redes sociales, aplicaciones no educativas y sitios web dentro del ámbito escolar, además de capacitaciones docentes vinculadas al uso responsable de la tecnología.

Cómo será el uso de celulares en los niveles Inicial y Primario

Uno de los puntos centrales de la norma es la diferenciación por niveles.

En el nivel Inicial se prioriza el resguardo de niños y niñas. Si un estudiante lleva un dispositivo móvil al establecimiento, la institución podrá conservarlo bajo resguardo durante la jornada para entregarlo a la familia al finalizar el día.

En Primaria, en tanto, habrá una aplicación más flexible, aunque con condiciones estrictas. Los dispositivos podrán utilizarse únicamente en proyectos pedagógicos planificados previamente por docentes, con autorización del equipo directivo y consentimiento familiar.

Además, esas propuestas deberán contemplar alternativas para estudiantes que no dispongan de dispositivos, con el objetivo de evitar desigualdades dentro del aula.

Nivel Secundario: sólo con fines pedagógicos y acuerdos de convivencia

En el nivel secundario, la reglamentación habilita el uso de celulares únicamente cuando el o la docente lo disponga como parte de una actividad educativa. Fuera de esos momentos, los dispositivos deberán permanecer apagados, guardados y fuera del alcance inmediato durante las clases.

La norma también pone el foco en fortalecer los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), promoviendo que cada institución defina, de manera colectiva, criterios sobre el uso de tecnologías en el ámbito escolar.

Qué actividades quedan prohibidas dentro de las escuelas

La reglamentación establece restricciones absolutas para usos no pedagógicos de dispositivos móviles. Entre las prácticas prohibidas figuran:

Tomar fotos, grabar videos o audios dentro de la institución sin autorización.

Reproducir música o sonidos durante el horario de clases.

Utilizar auriculares inalámbricos, parlantes o amplificadores.

Acceder a aplicaciones no vinculadas con actividades académicas.

El objetivo, según se planteó, es reducir distracciones y prevenir situaciones que afecten la convivencia escolar.

Excepciones por salud, discapacidad o urgencias

La normativa recientemente reglamentada contempla permisos excepcionales para casos específicos. A saber:

Se habilita el uso de dispositivos por motivos pedagógicos puntuales, situaciones de comunicación inmediata o para estudiantes con discapacidad o condiciones de salud acreditadas que necesiten la tecnología como apoyo para el aprendizaje, la comunicación o asistencia médica.

En esos casos deberá existir autorización de la dirección del establecimiento o del equipo profesional correspondiente, además del acuerdo con las familias.

Ciudadanía digital y capacitaciones docentes

Otro de los ejes de la reglamentación es la continuidad de campañas de sensibilización y formación sobre ciudadanía digital, uso seguro de la tecnología y prevención de problemáticas asociadas. El Ministerio de Educación provincial deberá continuar con el acompañamiento a las escuelas para la redacción de reglamentos internos, formación docente continua, recursos pedagógicos y monitoreo de la implementación de la norma.

Con la reglamentación ya vigente, la provinicia de Neuquén avanza en la aplicación de una ley que busca ordenar el uso de celulares en las aulas, limitar distracciones y reforzar el uso pedagógico de la tecnología dentro del sistema educativo.